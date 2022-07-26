لوفتهانزا تلغي جميع رحلاتها تقريبًا في ألمانيا الأربعاء غداة دعوة إلى الإضراب

ستُلغي شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران الأربعاء جميع رحلاتها الجوية تقريبًا في ألمانيا بسبب إضراب موظّفيها العاملين على الأرض، حسبما أعلنت الشركة في بيان، في فترة اضطرابات في قطاع الطيران الأوروبي.

ويطال هذا الإلغاء أكثر من 130 ألف راكب ونحو ألف رحلة ذهابًا وإيابًا إلى مطاريْ فرانكفورت وميونخ الرئيسيين، حسبما قالت الشركة غداة توجيه نقابة "فيردي" دعوة إلى الإضراب في إطار المطالبة برفع الأجور.

مطالب برفع أجور العاملين بحوالي 10 بالمئة

وجهت نقابة "فيردي" دعوة إلى الإضراب من الأربعاء عند الساعة 03,45 (01,45 ت غ) حتى الساعة 06,00 من يوم الخميس "لزيادة الضغوط" على الإدارة في إطار المطالبة برفع الأجور بنسبة 9,5%.

ويشمل اضراب الأربعاء العاملين على الأرض ولا سيما عمال الصيانة فضلا عن سائقي آليات قطر الطائرات وهم أساسيون في تشغيل المطار، ما سيكون له "تأثير هائل"، بحسب الشركة.

وستضطر لوفتهانزا على إلغاء 678 رحلة إلى فرانكفورت و345 رحلة إلى ميونيخ، 47 رحلة منها ملغاة منذ الثلاثاء.

وأشارت لوفتهانزا إلى أن: "تأثير الإضراب قد يؤدي إلى إلغاء رحلات أو تأخير في مواعيد رحلات يوميْ الخميس والجمعة".

نقص في أعداد الموظفين في قطاع الطيران

ومنذ رفع القيود الصحية مطلع السنة، تعاني شركات الطيران والمطارات في تلبية الطلب الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بعد بطء في الحركة استمر سنتين خسر خلالهما هذا القطاع الكثير من موظفيه.

ويعاني قطاع الطيران الألماني راهنا من نقص في الموظفين يبلغ سبعة آلاف شخص على ما أظهرت دراسة للمعهد الاقتصادي IW صدرت في نهاية حزيران/يونيو.

وقد ألغت لوفتهانزا حتى الآن حوالى ستة آلاف رحلة هذا الصيف في حين ينوي مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية تخفيف جدول الرحلات "من أجل تحسين استقرار العمليات الجوية" التي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب العطل الصيفية.