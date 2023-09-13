مخاوف في إسبانيا من تراجع حاد في الطلب على معلبات السمك.. فما السبب؟

بقلم: يورونيوز

دق قطاع تعليب الأسماك في إسبانيا ناقوس الخطر بسبب توقع بانخفاض كبير في إقبال المستهلكين على شراء هذا النوع من المعلبات. ويعود ذلك إلى ارتفاع كبير في مادة غذائية أساسية تدخل في إنتاجها.

يخشى قطاع تعليب السمك وفواكه البحر في إسبانيا أن يُحجم المستهلكون بشكل ملحوظ عن شراء هذه المنتجات الغذائية. وحسب المسؤولين في هذا القطاع قد يتراجع الطلب بنسبة خمسين في المئةـ أي غلى نصف ما هو عليه الآن تقريبا.

اعلان

ويعود ذك إلى الارتفاع الحاد في سعر زيت الزيتون الذس يدخل في هذه المنتجات.

من بين الشركات الإسبانية التي بدأت تقلق من تراجع المبيعات، شركة أوربه، Orbe، التي تنتج سنويا 44 مليون قطعة من علب السمك وفواكه البحر المعلبة. تقول الشركة إن الزبناء يلغون طلبياتهم من السمك المعلب الذي يدخل في إنتاجه زيت الزيتون، وذلك لأن سعر الزيت تضاعف خلال العام الماضي.

في عام 2022، انخفض استهلاك معلبات السمك بنسبة عشرة في المئة، لأن المنتجين عوضوا الارتفاع في أسعار الإنتاج عن طريق رفع سعر المنتج بحوالي عشرة في المئة أيضا. أي إن المستهلك هو في آخر المطاف من تكبد الزيادة في الأسعار.

لكن الشركات المنتجة تحاول الآن أن تحافظ على نسبة الطلب وأن تتفادى الانخفاض المتوقع.