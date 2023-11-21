شاهد: أعضاء الحكومة الإسبانية يؤدون القسم

بقلم: يورونيوز

أدت حكومة بيدرو سانشيز الجديدة اليمين يوم الثلاثاء مع بقاء معظم الوزراء في مناصبهم. ورغم وعده بتشديد حكومته، يحتفظ رئيس الوزراء الاشتراكي بحكومة تضم 22 حقيبة وزارية.

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وأدت حكومة بيدرو سانشيز الجديدة اليمين يوم الثلاثاء مع بقاء معظم الوزراء في مناصبهم. ورغم وعده بتشديد حكومته، يحتفظ رئيس الوزراء الاشتراكي بحكومة تضم 22 حقيبة وزارية.

أبرم الاشتراكي بيدرو سانشيز اتفاقًا مع اليسار الراديكالي والانفصاليين الكاتالونيين يسمح له بحكم البلاد لأربع سنوات أخرى.

من هم أهم أعضاء حكومة سانشيز؟

وزيرة الاقتصاد: نادية كالفينيو

شخصية معتدلة ووسطية في الحكومة بتعييناتها في المفوضية الأوروبية، تعود وزيرة الاقتصاد المنتهية ولايتها لولاية جديدة.

وزيرة العمل: يولاندا دياز

وعلى الطرف المقابل من الطيف من وزير الاقتصاد يوجد وزير العمل. ولا تزال الشيوعية وزعيمة أقصى اليسار الإسباني، يولاندا دياز، التي كانت موجودة أيضًا في الحكومة السابقة، في منصبها. وستكون مسؤولة عن أحد الإجراءات الرئيسية لهذه الهيئة التشريعية (والتي لم يتم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية): انتقال إسبانيا إلى 35 ساعة أسبوعيًا (بدلاً من 40 ساعة حاليًا).

وزيرة البيئة: تيريزا ريبيرا

ولا جديد في هذه الوزارة أيضًا، ولا تزال تيريزا ريبيرا المنتهية ولايتها في منصبها. ويشكل التحول البيئي أولوية لهذه الحكومة.

ماريا خيسوس مونتيرو: وزيرة الخزانة العامة

ماريا خيسوس مونتيرو لن تترك منصبها. وستكون مسؤولة عن زيادة كبيرة في الضرائب على الأثرياء، كما أعلن بيدرو سانشيز في خطاب تنصيبه الأسبوع الماضي.

خوسيه مانويل ألباريس: وزير الخارجية

ولا تغيير أيضًا في الدبلوماسية مع نفس الوزير الذي سيتعين عليه إدارة التزام بيدرو سانشيز بتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويجب على خوسيه مانويل ألباريس أيضًا التفاوض مع أوروبا حتى يتم الاعتراف بالكتالونية كلغة رسمية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية بين كارليس بويجديمونت وبيدرو سانشيز.

فيليكس بولانيوس: وزير العدل

هذا الشخص المقرب جدًا من بيدرو سانشيز الذي تفاوض مع الانفصاليين لتشكيل أغلبية وحصل على وزارة العدل. وهذا استمرار منطقي لأنه هو الذي سيتعين عليه طرح قانون للعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الذين تلاحقهم العدالة.

مارغريتا روبلز: وزيرة الدفاع

ستبقى ممثلة الجناح اليميني في الحكومة في منصبها.

فرناندو غراندي مارلاسكا

عاد وزير الداخلية الاشتراكي ليستلم منصبه لولاية جديدة.

أوسكار بوينتي: وزير النقل

سيتعين على وزير النقل الجديد إدارة قطارات رينفي التي ستديرها الآن حكومة كاتالونيا، بعد الاتفاق مع الانفصاليين.

جوردي هيريو: وزير الصناعة

عمدة برشلونة الأسبق (2007-2011) يتولى وزارة الصناعة.

إرنست أورتاسون: وزير الثقافة

أصبح الزعيم السابق لأعضاء البرلمان الأوروبي اليساريين المتطرفين وزيراً للثقافة.

مونيكا غارسيا: وزيرة الصحة

طبيبة التخدير السابقة وزعيمة اليسار المتطرف في مدريد تتولى وزارة الصحة.