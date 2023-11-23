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شاهد: وقفة بالجرارات لمزارعي كرواتيا اعتراضاً على إجراءات حمى الخنازير الإفريقية

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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تجمع عدد من المزارعين الكرواتيين اليوم الخميس بجراراتهم لإغلاق طريق معبر حدودي بين كرواتيا والبوسنة والهرسك اعتراضاَ على الإجراءات المفروضة للحد من انتشار حمى الخنازير الإفريقية

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ويطالب المتظاهرون بوقف القتل الرحيم للخنازير، ووضع حد لجميع أشكال تصنيف مرافق تربية الخنازير، والرفع العاجل للحظر المفروض على ذبح الخنازير. 

كما يسعون إلى الحصول على تصاريح لذبح الخنازير في منشآتهم الخاصة تحت إشراف طبيب بيطري مسبق، ودعم مالي شهري منتظم للمزارعين الذين تم قتل خنازيرهم بطريقة رحيمة، وتسهيل التجارة الحرة في الخنازير غير المصابة.

ويقود الاحتجاج مقر الدفاع عن القرى الكرواتية واتحاد العمال الزراعيين في إقليمي سلافونيا وبارانيا الذي تم إنشاؤه مؤخراً.

وجرت الوقفة بحماية الشرطة الكرواتية التي صرحت بإقامتها مسبقاً.

وكانت وزيرة الزارعة الكرواتية ماريا فوتشكوفيتش قد أعلنت قبل ذلك إنه يجب الالتزام باتباع إجراءات الحد من انتشار الحمى الإفريقية بين الخنازير.

وقالت إن وزراتها لا يمكنها القبول ببعض من مطالب المزارعين "غير المقبولة" والتي من شأنها أن تهدد الأمن البيولوجي للبلاد، بحسب وصفها.

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