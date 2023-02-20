كفاح من أجل البقاء: كيف يعمل المزارعون على تكييف أشجار الفاكهة مع التغير المناخي؟

يعد الشتاء الأكثر دفئاً مشكلة متنامية لمنتجي الفاكهة. تحتاج العديد من الأصناف الأوروبية إلى شتاء بارد طويل لإنتاج ثمار جيدة في الصيف، ويؤدي تغير المناخ إلى تعطيل دورتها الطبيعية.

في بستان بالقرب من بوردو بجنوب غرب فرنسا، تبحث عالمة الأحياء النباتية في المعهد الوطني للبحوث الزراعية والغذائية والبيئة، بينيديكت ويندين، تبحث عن أنواع مختلفة من التفاح والكرز والمشمش والخوخ قادرة على الازدهار في عالم أكثر دفئاً .

هدفها على المدى الطويل، تحديد سمات الأشجار المختلفة، يمكن أن تسمح لنا بإنشاء أصناف لعام 2050 وما بعده.

تقول بينيديكت: "المشكلة التي نواجهها الآن هي أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء، لم تعد متطلبات أشجار الفاكهة من البرد مستوفاة". "هذا يعني أنه لم يعد هناك برد كافٍ في الشتاء، وبالتالي فإن الإزدهار غير منتظم، مع مشاكل كبيرة في الإنتاج."

إذا كان هناك صقيع في الأسابيع القليلة المقبلة، فستحترق كل الأزهار ولن يكون لدينا أي فاكهة هذا الصيف بينيديكت ويندين باحثة في علم النبات

هذه قضية طويلة الأمد. ارتفع متوسط درجات الحرارة في فصل الشتاء في أوروبا منذ الخمسينيات، ومن المتوقع أن يرتفع المتوسط في العقود القادمة.

يورونيوز بينيديكت ويندين- عالمة الأحياء النباتية في المعهد الوطني للبحوث الزراعية والغذائية والبيئة

تُظهر بيانات من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن أوروبا سجلت للتو ثالث أحر شهر كامون الثاني/ يناير على الإطلاق، حيث كانت درجات الحرارة للشهر 2.2 درجة مئوية أعلى من متوسط 1991-2020.

على المستوى العالمي، كان هناك الكثير من التباين في كانون الثاني/ يناير. في شمال روسيا، كانت أفغانستان وباكستان أكثر برودة من المتوسط، بينما كانت درجات الحرارة في شرق الولايات المتحدة وكندا وأوروبا أعلى من المعتاد.

شذوذ درجة الحرارة يناير 2023 Copernicus Climate Change Service Implemented/ ECMWF

متوسط درجة الحرارة الأوروبية في الشتاء 1971-2000 Copernicus Climate Change Service implemented/ ECMWF

تكييف أنواع مختلفة من الفاكهة

في مختبرها، تعرّض بينديكت عينات فروع لظروف الربيع الدافئة حيث تسعى لفهم كيفية استجابة الأشجار للظروف البيئية المختلفة على المستوى الجيني. لكنها تعتقد أنه لا يوجد حل بسيط.

"رأيي هو أنه من الأفضل أن يكون هناك مزيج من الأصناف. هذا، النوه مثلاً جيد جداً عندما يكون الشتاء معتدللاً، ولكن لا يوجد صقيع. والنوع الآخر، سيكون جيداً إذا كان لدينا شتاء بارد مع صقيع. لذا فمن الأفضل الحصول على مزيج من الأصناف لضمان الإنتاج ".

وأضافت: "هذا يعقد الأمور بالنسبة للمنتجين ، لكنه يمنحهم حماية في حالة التغيرات المناخية".

يعد ضمان الإنتاج أحد أكبر التحديات التي تواجه المزارع العضوي فيليب سفيليجو ، الذي فقد حوالي 60٪ من محصول التفاح بسبب الصقيع المتأخر لمدة عامين على التوالي. وقال لمجلة "المناخ الآن" إنه يخشى أن يحدث نفس الشيء مرة أخرى هذا العام.

يعد ضمان الإنتاج أحد أكبر التحديات التي تواجه المزارع العضوي فيليب سفيليجو، الذي فقد حوالي 60٪ من محصول التفاح بسبب الصقيع المتأخر لمدة عامين على التوالي. وقال إنه يخشى أن يحدث نفس الشيء مرة أخرى هذا العام.

فيليب سفيليجو، مزارع ومالك في بستان أوركارد للخوخ العضوية يورونيوز

وأوضح فيليب: "إذا كان الجو دافئاً الأسبوع المقبل، فإن الخطر يكمن في أن الشجرة ستبدأ في مرحلة التمهيد". "والمشكلة هي أنه عندما تبدأ بالنمو، فإنها لن تتوقف. بعبارة أخرى، تكون قد بدأت دورتها. لذلك يمكن أن تتباطأ قليلاً، لكنها لن تكون قادرة على التوقف. لذلك إذا كان لدينا صقيع في غضون أسابيع قليلة ، فقد فات الآوان. "

لا يوجد حل مثالي، لكن فيليب بدأ بالفعل في تبديل الأصناف والاستعداد لكوكب أكثر دفئاً.

"التفاح من صنف الأوبال، يمكنه تحمل انخفاض البرودة قليلاً في الشتاء. والدالنيت، يتحمل جداً صيفاً شديد الحرارة . شيئًا فشيئاً، نُكيف جميع حقولنا مع تغير المناخ هذا ."