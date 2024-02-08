EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: ولادة شمبانزي نادر بحديقة حيوان تشيستر في المملكة المتحدة

صورة للشمبانزي حديث الولادة
صورة للشمبانزي حديث الولادة Copyright CREDIT CHESTER ZOO
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أظهرت اللقطات التي تم نشرها حديثًا الشمبانزي حديث الولادة متمسكًا بأمه بقوة، بينما تقف قريباته الأخريات في المجموعة المكونة من 21 فردًا في مكان قريب.

اعلان

شهدت حديقة حيوانات تشيستر بالمملكة المتحدة حدثا سعيدا تمثل في ولادة شمبانزي صغير نادر بحسب القائمين على الحديقة. ووضعت الشمبانزي الأم، وتدعى أليس ابنها الذكر أمام دهشة زوار حديقة الحيوانات في الـ 29 ديسمبر-كانون الأول الماضي بعد حمل دام ثمانية أشهر.

وأظهرت اللقطات التي تم نشرها حديثًا الشمبانزي حديث الولادة متمسكًا بأمه بقوة، بينما تقف قريباته الأخريات في المجموعة المكونة من 21 فردًا في مكان قريب.

 وينتمي الشمبانزي الصغير إلى سلالة الشمبانزي الغربي، وهو نوع ينتشر غرب أفريقيا، خاصة في دول ساحل العاج و غينيا وغيرهما من البلدان المجاورة.

وتأتي عملية الولادة الجديدة لهذا الشمبانزي كجزء من برنامج التربية المحافظة على حديقة حيوان تشيستر والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع حدائق الحيوان الأوروبية للحفاظ على الحيوانات الرئيسية المهددة بالانقراض بسبب التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وإزالة الغابات والصيد الجائر والعشوائي في أجزاء من أفريقيا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

دراسة: البشر يستطيعون فهم الحالة العاطفية لقردة الشمبانزي من خلال صرخاتها

شاهد: حيوان الشمبانزي يغسل الملابس في حديقة للحيوانات في الصين

محكمة أمريكية: الشمبانزي لا يتمتع بحقوق الإنسان

المملكة المتحدة حماية الحيوانات إزالة الغابات صيد غير مشروع حيوانات