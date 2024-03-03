EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

سويسرا تصوت لصالح زيادة المعاش التقاعدي وتقول “لا” لتأخير سن التقاعد

زوجان متقاعدان يجلسان على مقعد في حديقة. سبتمبر 2006.
زوجان متقاعدان يجلسان على مقعد في حديقة. سبتمبر 2006. Copyright MONIKA FLUECKIGER/KEY
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في ظل شيخوخة السكان والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة أجرت سويسرا استفتاء قد يعيد تشكيل حياة المتقاعدين

اعلان

صوّت السويسريون على زيادة مدفوعات المعاشات التقاعدية في استفتاء أجري يوم الأحد، وفقا للتوقعات الأولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العامة SRF، وذلك على الرغم من تحذيرات الحكومة وقطاع الأعمال من أن الزيادة لا يمكن تحملها.

كما تضمن الاستفتاء أيضا اقتراحا منفصلا لرفع سن التقاعد من 65 إلى 66 عاما، والذي من المرجح أن لا يمر بشكل مريح.

كانت استطلاعات الرأي قد أظهرت أن أكثر من 60% من الناخبين سيرفضون هذه الزيادة، والتي سعت أيضا إلى ربط سن التقاعد "بمرونة" بمتوسط العمر المتوقع.

وسبق أن رفض المواطنون السويسريون ولمرات عدة  المبادرات الرامية إلى رفع سن التقاعد، الذي ظل دون تغيير منذ بدء العمل بمعاشات التقاعد الحكومية في عام 1948.

ويُعد متوسط العمر المتوقع في سويسرا واحداً من بين أعلى المعدلات في العالم. 

ووفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري، يمكن للذكور السويسريين المولودين في عام 2022 توقع العيش حتى عمر 81.6 عاماً، بينما يصل إلى 85.4 عاماً  بالنسبة للإناث.

وتدعو المبادرة الثانية إلى صرف معاش تقاعدي للشهر ثالث عشر سنوياً، كالعديد من الموظفين في سويسرا وأماكن أخرى في أوروبا.

ويمكن أن ترتفع مدفوعات الضمان الاجتماعي الشهرية في سويسرا إلى 2450 فرنك سويسري(2553 يورو) للفرد الواحد و3675 فرنك (3830 يورو) للمتزوجين.

وتُصنف سويسرا باستمرار كواحدة من أغلى الدول في العالم.

و بحسب موقع نومبيو لتتبع تكاليف المعيشة، يبلغ سعر كيلو الدجاج نحو 25 يورو، ورغيف الخبز نحو 3.20 يورو.

ويدعي منتقدو زيادة دفع المعاشات التقاعدية أنها ستكون مكلفة للدولة ويمكن أن تؤدي إلى زيادات ضريبية.

وتعمل الدول الأوروبية جاهدة لإيجاد حل للقضايا المتعلقة بشيخوخة سكانها.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حرب غزة في يومها الـ149: الدم اختلط بالطحين وحرب نتنياهو في تجويع الفلسطينيين في غزة مستمرة

دونالد ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين في ميشيغان وميزوري

شاهد: مزاد للسيجار الكوبي يجمع نحو 18 مليون يورو

إصلاح نظام التقاعد استفتاء سويسرا كبار السن سن التقاعد تقاعد