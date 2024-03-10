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شاهد: مقتل سائحة بلجيكية وطفلها في حادث سير خطير في ألمانيا

الحادث في بلجيكا
الحادث في بلجيكا Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الشرطة الألمانية أن أم وطفلها لقيا حتفهما بعد أن صدمتهما سيارة على طريق في برلين يوم السبت.

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ووفقًا للشرطة، صدم سائق يبلغ من العمر 83 عامًا امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا وابنها البالغ من العمر أربع سنوات في حادث خطير، ما أدى لوفاة الأم بعد ذلك بوقت قصير في المستشفى وتوفي الطفل في ذلك المساء بعد جراحة طارئة.

وشهد شريك المرأة وشقيقتها الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى بسبب الصدمة. وكان الأربعة جميعهم من بلجيكا وكانوا في برلين كسائحين.

وكما أفادت الشرطة يوم الأحد نقلاً عن شهود عيان، فإن السائق البالغ من العمر 83 عامًا كان يقود بسرعة زائدة.

وبحسب النتائج الأولية، فإنه أراد تجاوز السيارات المنتظرة أمام الإشارة الحمراء مخالفاً أنظمة المرور وصدم المارة.

ثم اصطدم السائق بمركبة أخرى، والتي بدورها اصطدمت بسيارة كانت تنتظر عند الإشارة الحمراء.

وبحسب فرقة الإطفاء في برلين، أصيب أحد السائقين بجروح خطيرة وتم نقله أيضًا إلى المستشفى.

المصادر الإضافية • أ ب

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