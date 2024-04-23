بالتزامن مع إقرار قانون لجوء جديد.. بريطانيا تنقذ مهاجرين كانوا على متن قارب مزدحم في بحر المانش

بقلم: يوروينيوز

أنقذت السلطات البريطانية الثلاثاء مهاجرين كانوا على متن قارب مزدحم في بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا.

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وأظهرت لقطات بثتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية سفينة تابعة لقوات حرس الحدود البريطانية، وهي تقترب من القارب الصغير المزدحم لإنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متنه.

وفي وقت لاحق، شوهد المهاجرون وهم ينزلون من قارب الإنقاذ في ميناء دوفر، ويسيرون إلى إحدى المنشآت.

وفي خبر ذي صلة، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش، وفقًا لوسائل إعلام الفرنسية. وقالت صحيفة Voix du Nord إنه تم اكتشاف الجثث الخمس على شاطئ ويميرو في شمال فرنسا يوم الثلاثاء.

قانون لجوء جديد

جاء ذلك بعد ساعات فقط من موافقة البرلمان البريطاني بشكل نهائي على مشروع قانون جديد لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا. ووصفت جماعات حقوق الإنسان التشريع بأنه غير إنساني وقاسٍ.

وتخطط الحكومة البريطانية لترحيل بعض من يدخلون البلاد بشكل غير قانوني كرادع للمهاجرين الذين يحاولون طلب اللجوء بمجرد وصولهم إلى بريطانيا.

وقد دعت كل من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومجلس أوروبا، المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في خططها خوفًا من أن تضر بالتعاون الدولي في مجال التعامل مع أزمة المهاجرين العالمية.

ويواجه المهاجرون الذين يحاولون عبور بحر المانش حوادث غرق مميتة، وغالبًا ما يكونون على متن قوارب مزدحمة.

ويقدر عدد الذين عبروا بحر المانش في عام 2023 بنحو 30 ألف شخص، وفقًا لأرقام الحكومة البريطانية.