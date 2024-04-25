شاهد: مدينة البندقية الإيطالية تضع رسمًا جديدًا على زوارها للسياحة

بقلم: يورونيوز

أطلقت مدينة البندقية برنامجًا تجريبيًا اليوم الخميس لفرض رسوم دخول يومية قدرها 5 يورو على زوارها، وتأمل السلطات أن تثني هذه الاستراتيجية الزوار عن الوصول في أيام الذروة وتجعل المدينة أكثر جاذبية وصالحة للعيش بالنسبة لسكانها.

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وتم نصب لافتات في المدينة حول رسم الدخول، ضمن مرحلة اختبار مدتها 29 يومًا.

وتم تدريب حوالي 200 شخص على توجيه أي شخص غير مدرك للرسوم الجديدة بشكل لطيف. كما تم إنشاء أكشاك لشراء البطاقات لأولئك الذين ليس لديهم هاتف ذكي.

ويواجه المخالفون غرامات تتراوح بين 50 إلى 300 يورو. وينطبق هذا الشرط فقط على الأشخاص الذين يصلون بين الساعة 8:30 صباحًا و4 مساءً، وخارج تلك الساعات، الدخول مجاني.

المتطوعون لمساعدة السياح على شراء التذاكر Luca Bruno/Copyright 2024 The AP

وقال سيمون فينتوريني، كبير مسؤولي السياحة في المدينة: "نحن بحاجة إلى إيجاد توازن جديد بين السياح والمقيمين. نحن بحاجة إلى حماية مساحات السكان، بطبيعة الحال، ونحن بحاجة إلى تقليص وصول المتنزهين في بعض الأيام المحددة."

وعانت البندقية منذ فترة طويلة تحت ضغط السياحة المفرطة، لكن المسؤولين يقولون إن تقديرات ما قبل الوباء التي تتراوح بين 25 مليون إلى 30 مليون زائر سنويًا ليست موثوقة وأن المشروع التجريبي يهدف أيضًا إلى التوصل إلى أرقام أكثر دقة للمساعدة في إدارة هذه الظاهرة بشكل أفضل.

وعلى النقيض من ذلك، بلغ عدد الزوار المسجلين الذين أمضوا الليلة في العام الماضي 4.6 مليون شخص، وفقًا لأرقام المدينة، بانخفاض 16% عن أعلى مستوياته قبل الوباء.

وقال فنتوريني إن المدينة تتعرض لضغوط عندما يصل عدد المتنزهين النهاريين إلى ما بين 30 ألفاً إلى 40 ألفاً. وتكتظ أزقتها الضيقة بالناس وتكتظ سيارات الأجرة المائية، مما يجعل من الصعب على السكان ممارسة أعمالهم.

ومع ذلك، ليس جميع السكان مقتنعين بفعالية النظام الجديد في تقليص السياحة الجماعية، ويقولون إنه يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز عدد السكان المقيمين والخدمات التي يحتاجون إليها.

السياح بانتظار شراء البطاقات Luca Bruno/Copyright 2024 The AP

وقد مرت مدينة البندقية العام الماضي بعلامة فارقة عندما تجاوز عدد الأسرة السياحية لأول مرة عدد السكان الرسميين، والذي أصبح الآن أقل من 50 ألفًا في المركز التاريخي بقنواته الخلابة.

وقال توماسو كاتشياري، الناشط الذي نظم احتجاجًا يوم الخميس ضد هذا الإجراء: "إن وضع تذكرة لدخول مدينة ما لن يقلل من عدد الزوار القادمين".