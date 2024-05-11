لماذا استُبعدت هولندا من مسابقة الـ"يوروفيجن" وما صحة الشائعات حول علاقة إسرائيل بذلك؟

بقلم: يورونيوز

أعلنت مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" استبعاد ممثل هولندا، المتسابق يوست كلاين من المسابقة، وذلك قبل ساعات من العرض النهائي.

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ويقام اليوم السبت نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في مدينة مالمو السويدية، والتي طغى عليها هذا العام موضوع الحرب في غزة، ودعوات المقاطعة والاحتجاجات خاصة بوجود مطربة إسرائيلية مشاركة، زاد وجودها من حدة التوتر.

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فبصورة مفاجئة أعلن منظمو المسابقة طرد ممثل هولندا بعد حادثة حصلت "خلف الكواليس"، إثر شكوى تقدمت بها إحدى أعضاء طاقم الإنتاج.

وقال اتحاد الإذاعة الأوروبي، منظم الحدث، إنه يحقق في "حادث"، دون كشف مزيد من التفاصيل، لتظهر شائعات بأن سبب الطرد له علاقة بالوفد الإسرائيلي المشارك.

ولكن اتحاد الإذاعة الأوروبي قال إن الشرطة تحقق في شكوى، وأن الحادث ليس له علاقة بأي "فنان آخر أو أحد أعضاء الوفود المشاركة".

وتعد خطوة طرد كلاين غير مسبوقة، فلم يحدث سابقًا أن يتم استبعاد أحد المشاركين في أثناء بدء المسابقة، لكن تم على سبيل المثال طرد روسيا وحرمانها من المشاركة عام 2022، بعد غزوها لأوكرانيا.

وقد كان المغني الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا من أحد المرشحين الأوفر حظًا، بالأخص لدى المعجبين بأغنيته "يوروبابا"، وهي أغنية مرحة من صنف موسيقى اليورو-تكنو.