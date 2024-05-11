يوروفيجن.. السويد تشهد اليوم نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية وسط احتجاجات ضد حرب غزة واستبعاد هولندا

بقلم: يورونيوز

تشهد مدينة مالمو السويدية يوم السبت نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية الثامنة والستين (يوروفيجن) وسط احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

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ومن بين المرشحين للفوز باللقب كرواتيا وسويسرا، فيما لا تزال إسرائيل في وسط عاصفة جدلية سياسية.

أما المغني يوست كلاين، وهو ممثل هولندا، فقد تم استبعادهم اليوم السبت، حسبما أعلن اتحاد البث الأوروبي EBU الذي ينظم المسابقة. وقال الاتحاد إن استبعاد كلاين يعود إلى تحقيقات الشرطة في بحادث وقع بعد ظهور المغني الهولندي في نصف النهائي مساء الخميس.

على الرغم من أن شعار المسابقة هو "متحدون بالموسيقى"، إلا أن حدث هذا العام اجتذب احتجاجات كبيرة من الفلسطينيين ومؤيديهم، الذين يقولون إنه يجب استبعاد إسرائيل بسبب حربها في غزة.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف من الناس في مسيرة للمرة الثانية هذا الأسبوع في ثالث أكبر مدن السويد، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، للمطالبة بمقاطعة إسرائيل ووقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر. وفي فنلندا، اقتحمت مجموعة من حوالي 40 متظاهرًا مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية (YLE) صباح السبت، مطالبين بانسحابها من مسابقة الأغنية بسبب مشاركة إسرائيل.

على بعد عدة كيلومترات من وسط مالمو في مالمو أرينا، من المقرر أن يؤدي 26 فنانًا - بعد أن كان عددهم 37 مشاركًا في تصفيات نصف النهائي - أغاني مدتها ثلاث دقائق أمام جمهور من الآلاف وما يقدر بنحو 180 مليون مشاهد حول العالم.

وتتعارض بعض الأغاني مع الحظر الذي تفرضه المسابقة على التصريحات "السياسية" الصريحة. فقد طلب منظمو مسابقة يوروفيجن من إسرائيل تغيير العنوان الأصلي لأغنيتها "مطر أكتوبر" - في إشارة واضحة إلى هجوم حماس في 7 تشرين الأول / أكتوبر الذي أودى بحياة حوالي 1200 إسرائيلي وأشعل فتيل الحرب في غزة.

يوست كلاين، ممثل هولندا في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في مالمو، السويد، 2024 Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وارتفعت حظوظ المغنية الإسرائيلية إيدن غولان منذ أدائها الأغنية التي تحمل الآن عنوان "إعصار" في الدور قبل النهائي يوم الخميس. وواجهت غولان بعض صيحات الاستهجان في البروفات، لكنها تأهلت إلى النهائي، حيث صوّت لها العديد من المشاهدين حول العالم.

وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على غولان البالغة من العمر 20 عامًا لأدائها على الرغم من "مواجهة موجة قبيحة من معاداة السامية".

ويقول المحتجون إنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في ظل الحرب التي أودت بحياة ما يقرب من 35,000 فلسطيني.

وقال لورنزو ماير، أحد السكان المحليين الذي حضر مظاهرة يوم الخميس: "لا أعتقد أنه يجب أن يكونوا جزءًا منها على الإطلاق لأنهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية".

ويشعر الموسيقيون المتنافسون بالضغط، حيث يتم إغراقهم بالرسائل والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يستطيعون التحدث علناً بسبب قواعد المسابقة.