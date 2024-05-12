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مقتل 5 أشخاص في قصف أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية

تعمل خدمات الطوارئ الروسية في موقع مبنى سكني منهار جزئيًا قالت السلطات إنه أصيب خلال هجوم بالقصف الأوكراني
تعمل خدمات الطوارئ الروسية في موقع مبنى سكني منهار جزئيًا قالت السلطات إنه أصيب خلال هجوم بالقصف الأوكراني Copyright AP/Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel
Copyright AP/Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel
بقلم:  يورونيوز
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قتل 5 أشخاص وأصيب 20 في مدينة بيلغورود المتاخمة للحدود الروسية، بعد أن تسببت قذيفة أوكرانية في انهيار جزئي لمبنى سكني.

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وفي حين لا تزال عمليات الإنقاذ جارية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا إرهابيًا على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية "Tochka-U"، فضلًا عن نظام "Vilkha وRM-70 Vampire" المتطور.

تم الإبلاغ عن انهيار إضافي لسقف المبنى في أثناء تواجد عمال الطوارئ داخله.

وقالت السلطات الروسية إن المبنى انهار بعد القصف الأوكراني. ولم تعلق أوكرانيا على الحادث.

وصدرت إنذارات متكررة بوقوع غارات جوية في جميع أنحاء منطقة بيلغورود صباح الأحد. وقال الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف إن مدينة بيلغورود تعرضت للقصف مساء السبت أيضًا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين.

وأضاف أن حوالي 300 شقة سكنية في 85 مبنى سكني وأربعة عقارات تجارية تعرضت لأضرار.

وأشار إلى أن مرافق رئيسية مثل مستشفى المدينة ومستشفى إقليمي للأطفال ومدرسة ومنشأتين رياضيتين قد تضررت أيضًا.

المصادر الإضافية • أ ب

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