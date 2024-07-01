يساريو فرنسا قلقون بشأن مكاسب اليمين المتطرف ويأملون في تحقيق تقدم بالجولة الثانية

تجمع أنصار ومؤيدو الائتلاف اليساري في ساحة الجمهورية في باريس بعد أن أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مكاسب قوية لليمين المتطرف.

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كانت المشاعر تتصاعد في باريس عندما اجتمع الناخبون اليساريون مع قادة ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة (NPF) في ساحة الجمهورية في لقاء ما بعد الانتخابات سرعان ما تحول إلى احتجاج جماهيري ضد اليمين المتطرف.

وجاء الائتلاف اليساري في المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، وفقًا للنتائج الأولية، خلف التجمع الوطني اليميني المتطرف (RN) يوم الأحد.

تقول إحدى الماشركات ليورونيوز: "أنا مكتئبة أشعر قليلاً وكأنني سأبكي. كان الأمر إما القيام بذلك أي الحضور للاحتجاج أو البقاء في المنزل والبكاء. أشعر بالخجل الشديد".

وردد تعليقاتها متظاهرون شباب آخرون في العاصمة باريس قالوا إنهم قرروا الانضمام إلى اجتماع NFP لأنهم كانوا في حالة صدمة وانزعاج من النتائج.

قال نشطاء الحملة الشباب من أحد أحزاب الائتلاف، La France Insoumise (LFI)، الذين اجتمعوا في وقت سابق من المساء لمشاهدة نتائج الانتخابات، إنهم توقعوا هذه النتيجة، ويركزون الآن على الجولة الثانية من الانتخابات في 7 يوليو.

"أشعر بالخوف مما يمكن أن يحدث في أسبوع واحد لكن حالتي الذهنية هي حالة القتال. أنا مقاتل. وقال جيروين أتبوثاراجا، الناشط البالغ من العمر 21 عاما والمرشح المحلي السابق لـ LFI في ضواحي باريس ليورونيوز: "لا يزال أمامنا أسبوع واحد للحاق بالركب وهذا ليس مستحيلًا".

كل الأنظار على الجولة الثانية

قالت تارا فارما، الزميلة الزائرة في معهد بروكينغز والخبيرة في السياسة الفرنسية، إن النتائج كانت جيدة للائتلاف اليساري، لكنها لا تزال متخلفة كثيرًا عن اليمين المتطرف.

وأضافت: "كان هدف الائتلاف اليساري هو التقدم على الحزب الوطني الجمهوري ولكن هذا لم يحدث في الوقت الحالي".

وقالت سارة ليغرين، مرشحة الحزب الوطني الديمقراطي التي تم انتخابها بشكل صريح يوم الأحد في دائرتها الانتخابية في باريس، للصحفيين إن الانتخابات لم تنته بعد مع تركيز الائتلاف على الجولة الثانية.

"الموضوع ليس رؤية كيفية اللحاق بالركب في الجولة الأولى. هذا ما سيحدث في منتصف هاتين الجولتين".

وأضافت: "أعتقد أن التعبئة والمشاركة العالية تظهر أن لدينا الكثير من الأشخاص الذين ينضمون إلى التصويت، والأشخاص من الأحياء المحرومة والشباب وهؤلاء الأشخاص سيحددون نتيجة الجولة الثانية، وأقول لهم: أعطونا الأغلبية للجبهة الشعبية الجديدة".

دعت الأحزاب في الائتلاف اليساري بسرعة كبيرة إلى "جبهة جمهورية" ضد اليمين المتطرف، مشيرة إلى أنها ستسحب المرشحين الذين وصلوا إلى الجولة الثانية إذا كان هناك بالفعل سباق ثنائي الاتجاه مع مرشح RN.

A protester with a sign that plays on the name of the far-right party, RN, to say "era of hatred, that's enough". Euronews/Lauren Chadwick

قال فارما إن هناك عددًا أكبر بكثير من سباقات الدوائر الانتخابية مع أكثر من مرشحين مقارنة بعام 2022، وأنه يمكن تحديد هذه السباقات على أساس كل حالة على حدة.

وبما أن مرشحي الرئيس إيمانويل ماكرون من المرجح أن يحتلوا المركز الثالث في العديد من هذه السباقات، فإن اختيار ناخبيه قد يكون ضروريًا في الجولة الثانية.

وفي حين دعا ائتلاف الرئيس إلى "جبهة جمهورية"، دعا بعض الوزراء، مثل أورور بيرجي، الناخبين إلى عدم التصويت لصالح الحزب الجمهوري الوطني أو الجبهة الليبية المستقلة.

وقال يونس أومارجي، وهو عضو يساري في البرلمان الأوروبي من إقليم لا ريونيون الفرنسي، لـيورونيوز إن الائتلاف كان واضحًا بأنه لا ينبغي أن يذهب صوت واحد إلى الحزب الجمهوري.

"لدينا فرصة لمواجهة وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا، وهذا ممكن. قال أومارجي: «أعتقد حقًا أن ذلك ممكن".