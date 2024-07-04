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الجيش الأوكراني ينسحب من مواقعه مع اقتراب القوات الروسية من الاستيلاء على بلدة ذات أهمية استراتيجية

Russian soldiers fire from their 152-mm «Giatsint-B» howitzer from their position at Ukrainian troops at an undisclosed location in Ukraine.
Russian soldiers fire from their 152-mm «Giatsint-B» howitzer from their position at Ukrainian troops at an undisclosed location in Ukraine. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  Euronews
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

انسحب الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، من حي في ضواحي تشاسيف يار الاستراتيجية بعدما تحولت إلى أنقاض تحت هجوم روسي استمر لأشهر.

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وأشار المتحدث باسم تشكيل القوات البرية في خورتيتسيا نزار فولوشين في رسالة مكتوبة إلى أن "هناك تهديدًا بوقوع خسائر جسيمة إذا بقيت القوات في المنطقة، مضيفاً: "روسيا لم تترك مبنى واحدًا سليمًا".

وأكد أن كثافة الضربات الروسية على الخط الدفاعي الأوكراني في منطقة تشاسف يار قد ازدادت خلال الشهر الماضي.

في الأسبوع الماضي وحده، قال فولوشين إن روسيا نفذت ما يقرب من 1300 غارة جوية وأطلقت ما يقرب من 130 قنبلة انزلاقية وشنت 44 هجومًا بريًا.

لقد أصبحت بلدة تشاسيف يار مهجورة، بعدما كان عدد سكانها 12,000 نسمة، نتيجة القصف المدفعي الروسي المتواصل.

Russian soldiers fire from their 152-mm «Giatsint-B» howitzer from their position at Ukrainian troops at an undisclosed location in Ukraine.
Russian soldiers fire from their 152-mm «Giatsint-B» howitzer from their position at Ukrainian troops at an undisclosed location in Ukraine.AP Photo

من جهته، كشف أوليه شيريايف، قائد الكتيبة الهجومية 255 التي تتمركز في المنطقة منذ ستة أشهر، عن قيام القوات الروسية بحرق كل مبنى لم يتم تدميره بعد سيطرتها على الحي.

وتابع أن "روسيا تستخدم تكتيكات الأرض المحروقة في محاولة لتدمير أي شيء يمكن استخدامه كموقع عسكري في محاولة لإجبار القوات على التراجع".

وركزت الهجمات الروسية الأخرى في الأسابيع الأخيرة على الاستيلاء على المستوطنات القريبة التي من شأنها أن تسمح لهم بالتقدم إلى كراماتورسك وسلوفيانسك، أكبر المدن في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة دونيتسك.

A glide bomb is seen under the wing of a Su-34 bomber of the Russian air force during a combat mission in Ukraine
A glide bomb is seen under the wing of a Su-34 bomber of the Russian air force during a combat mission in UkraineAP Photo

وقال شيريايف إن الذخيرة تصل من الحلفاء ببطء أكثر مما يحتاجه الجيش، إلا أنهم "مصممون على الصمود حتى النهاية".

وتتعمد روسيا باستمرار استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا التي تضررت بشدة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات في جميع أنحاء البلاد.

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