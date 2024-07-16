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النواب الشباب في البرلمان الأوروبي.. آمال وتحديات

صورة من حفل افتتاح البرلمان الأوروبي
صورة من حفل افتتاح البرلمان الأوروبي Copyright Laurie DIEFFEMBACQ/ European Union 2024 - Source : EP
Copyright Laurie DIEFFEMBACQ/ European Union 2024 - Source : EP
بقلم:  Vincenzo Genovese
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هذا المقال نشر باللغة الإيطالية

لأول مرة في تاريخ البرلمان الأوروبي الممتد على مدى 10 ولايات، يكون أكثر من نصف النواب البالغ عددهم 720 عضوا من الوجوه الجديدة. ومن هؤلاء، شابة إيطالية تدعى بينيديتا سكودري انتُخبت عن كتلة الخضر Greens/ALE.

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وأخيرا فتح البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أبوابه بعد ثلاثة أشهر من أعمال التجديد مستغلا الفسحة التي سمحت بها الانتخابات الأوروبية الأخيرة. أكثر من نصف النواب ال720 دخلوا البرلمان للمرة الأولى وسيتعرفون عن كثب على مؤسسات الاتحاد وعلى رأسها هذا الصرح التشريعي الذي يسمى البرلمان الأوروبي.

من بين هذه الوجود الشابة، الإيطالية بينيديتا سكوديري التي انتخبت عن تحالف الخضرواليسار.

تقول ليورونيوز: "لقد سبق لي أن زرت البرلمان الأوروبي في بروكسل لكنني لم أزر أبدا برلمان الاتحاد في ستراسبورغ وهذا أمر يثير في نفسي حماسا كبيرا". وتضيف بينيديتا بالقول: "أنا سعيدة لأنني سأساهم في بناء هذه المؤسسة. إن عظمة هذا المبنى تجعلني أفهم مدى أهمية الدور الذي يجب أن نلعبه في السنوات الخمس المقبلة».

بين ردهات البرلمان وملفات السياسة

يتعين على الوافدين الجدد أن يعرفوا طريقهم إلى البرلمان وكيف يتحركون داخل بناء قد يبدو للبعض منهم كمتاهة. وللتغلب على هذه المشكلة، يتم تخصيص الجلسة العلنية الأولى للسماح للنواب بالتعرف على مكان عملهم الجديد وعلى الزملاء الجدد أيضا. كما يتعين عليهم سحب بطاقة الانتخاب أو البطاقة الشخصية التي يستخدمها كل عضو في البرلمان الأوروبي للتصويت خلال الجلسات.

تقول النائبة بينيديتا سكوديري لمراسل يورونيوز: "هذه هي بطاقة التصويت التي سأحتاجها خلال السنوات الخمس حتى أكون قادرة على الإدلاء بصوتي في الجلسات العلنية".

أما جدول أعمال هؤلاء النواب فهو حافل بالمهام. إذ يبدأ بعملية انتخاب رئيس البرلمان وبعدها تتم المصادقة على انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وقد كان بالنسبة للمهمة الأولى. إذ تم التصويت على ترشيح المالطية روبرتا ميتسولا، الرئيسة المنتهية ولايتها، والإسبانية إيرين مونتيرو. حيث فازت ميتسولا برئاسة الهيئة التشريعية للتكتل.

البرلمان الأوروبي.. استحقاقات وتحديات

تحدد بينيديتا سكوديري أيضًا تحديات الهيئة التشريعية التي تشي بصعوبة المهمة بالنسبة لمجموعتها.

تقول في هذا الصدد: «هذا هو البرلمان الأكثر يمينية على الإطلاق، لذلك سيكون هناك الكثير للنضال من أجله. علينا أن نعمل عن ثلاثة أشخاص، لأن النسبة العددية هي واحد إلى ثلاثة».

وتحدد النائبة الشابة أولوياتها فتعد بما يلي : «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق كل الأشياء التي تحدثنا عنها خلال الحملة الانتخابية. سنعمل على ضمان حدوث تحول بيئي بشكل فعال، وأن يتم تحقيق الأهداف المعلن عنها وأن تكون الصفقة الخضراء ذات صفة اجتماعية».

ولدت النائبة بينيديا سكودري عام 1991 وهي من الوجوه الشابة الفائزة بعضوية البرلمان الأوروبي حيث خمس الأعضاء ال720 هم دون سن الأربعين. لكن النسبة تتضاعف في صفوف كتلة الخضر واليسار البرلمانية Greens/ALE

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