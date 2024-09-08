إجلاء مئات الحجاج المسيحيين جراء فيضان نهر بالقرب من مزار سيدة لورد في فرنسا

بقلم: يورونيوز مع EBU

تم إجلاء ما يقرب من 450 حاجًا في مزار سيدة لورد الشهير بجنوب فرنسا، يوم السبت، بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات كبيرة.

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بعد هطول الأمطار، فاض نهر قريب ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه بعمق متر واحد أمام مغارة يعتقد البعض أنها المكان الذي ظهرت فيه السيدة مريم العذراء عام 1858.

تم إغلاق الضريح مؤقتًا بعد الفيضان، وعمل الموظفون والمتطوعون وخدمات الطوارئ معاً لإعادة فتح المزار.

وأفاد مسؤولون محليون أن من بين الذين تم إجلاؤهم حجاج وسكان من الفنادق والمخيمات القريبة.

كانت الأمطار الغزيرة التي تسببت في الفيضانات مستمرة منذ يوم الخميس. ويعد المزار موقعًا رئيسيًا للحج، حيث يجذب ملايين الزوار كل عام.

وقد شهدت لورد فيضانات كبيرة في الماضي، إذ تسببت في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 بأضرار كبيرة في الموقع المقدس.