Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

إجلاء مئات الحجاج المسيحيين جراء فيضان نهر بالقرب من مزار سيدة لورد في فرنسا

موقع الحج الكاثوليكي في لورد، فرنسا
موقع الحج الكاثوليكي في لورد، فرنسا Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز مع EBU
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

تم إجلاء ما يقرب من 450 حاجًا في مزار سيدة لورد الشهير بجنوب فرنسا، يوم السبت، بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات كبيرة.

اعلان

بعد هطول الأمطار، فاض نهر قريب ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه بعمق متر واحد أمام مغارة يعتقد البعض أنها المكان الذي ظهرت فيه السيدة مريم العذراء عام 1858.

تم إغلاق الضريح مؤقتًا بعد الفيضان، وعمل الموظفون والمتطوعون وخدمات الطوارئ معاً لإعادة فتح المزار.

وأفاد مسؤولون محليون أن من بين الذين تم إجلاؤهم حجاج وسكان من الفنادق والمخيمات القريبة.

كانت الأمطار الغزيرة التي تسببت في الفيضانات مستمرة منذ يوم الخميس. ويعد المزار موقعًا رئيسيًا للحج، حيث يجذب ملايين الزوار كل عام.

وقد شهدت لورد فيضانات كبيرة في الماضي، إذ تسببت في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 بأضرار كبيرة في الموقع المقدس.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شمال إيطاليا يواجه فيضانات كارثية والبحث جار عن رجل مفقود

صمدت لمئات السنين قبل أن تجرفها مياه الأمطار.. الفيضانات تدمر منازل أثرية فارهة في صنعاء القديمة

فيضانات مدمرة في جنوب الهند تتسبب في تدمير المنازل وسقوط ضحايا

فرنسا فيضانات - سيول الحج أمطار