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شاهد: إيمانويل ماكرون يخوض مباراة كرة قدم رسمية ويسجل ضربة جزاء

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مباراة لكرة القدم في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس "فاريتيس كلوب دي فرانس'' بملعب ليو لاغرانج في بويسي بضواحي باريس.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مباراة لكرة القدم في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس "فاريتيس كلوب دي فرانس'' بملعب ليو لاغرانج في بويسي بضواحي باريس.   -   حقوق النشر  LUDOVIC MARIN/AFP or licensors
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خاض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباراة لكرة القدم لأجل الأعمال الخيرية يوم الخميس، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس فريق مشاهير فاريتي كلوب دي فرانس ضد نادي مستشفى بواسي. وستخصص عائدات هذا الحدث لمؤسسة مستشفيات باريس- مستشفيات فرنسا.

وحمل إيمانويل ماكرون القميص رقم 3 ولعب كخط وسط لنادي فاريتي كلوب دي فرانس. وتألف نادي فاريتي كلوب دي فرانس من كل من نيكولا دوتشيز وكريستيان كاريمبو وأرسين فينجر ومارسيل ديسايي ولور بوليو وآلان جيريس وجان ميشيل لاركيه وسوني أندرسونن بالإضافة إلى مدرب ليون السابق رودي غارسيا وكارل أوليف، عمدة مدينة بويسي، اللاعب الوحيد الآخر من خارج التشكيلة الأساسية.

ويعد ماكرون أول رئيس للجمهورية الخامسة في المنصب يلعب بشكل رسمي مباراة كرة قدم.

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واختتمت هذه المباراة اليوم الذي كرسه رئيس الدولة للرياضة، حيث أعلن إيمانويل ماكرون في سين سان دوني، عن "دفعة كبيرة" لوضع "الرياضة في قلب اهتمام الأمة"، بحلول دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، كما أعلن عن إنشاء 5000 مركب رياضي محلي مقابل 200 مليون يورو.