ألمانيا تسجل 23607 إصابات جديدة بكورونا وإسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و045076 بعد تسجيل 23607 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 97715 بعد تسجيل 43 وفاة جديدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 52 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 89 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 32 من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 70 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14 نزولا من 25 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98315 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

إسرائيل

أعطت إسرائيل الأحد الضوء الأخضر لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح فايزر/بايونتيك على أمل كبح كوفيد-19 وذلك بعد أيام على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "المدير العام لوزارة الصحة قرر اتباع توصيات اللجنة المكلفة درس هذا الموضوع، والسماح بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما".

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أطلقت في كانون الأول/ديسمبر الماضي حملة تطعيم واسعة بفضل اتفاق مع شركة الأدوية العملاقة فايزر أتاح لها الحصول سريعا على ملايين الجرعات في مقابل تبادل بيانات مع الشركة حول تأثير اللقاحات.

وسيُعلن موعد بدء تطعيم الأطفال في إسرائيل خلال الأيام المقبلة حسب الوزارة.

وبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما الثلاثاء الماضي في الولايات المتحدة.

مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 935إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة يوم الأحد مقارنة مع 929 إصابات و69 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 343961 من ضمنهم 287682 حالة تم شفاؤها، و 19499 حالة وفاة".

المغرب

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، أنه تم تسجيل 69 إصابة بفيروس كوفيد-19، و 103 حالات شفاء و 3 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن مليون و 571 ألف و 72 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و 393 ألف و250 شخصا، مقابل 24 مليون و 360 ألف و 793 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

المكسيك

أشارت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك إلى تسجيل 58 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات بسبب الجائحة إلى 291147.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 4129 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 21 مليونا و957967 إصابة منذ بداية الجائحة و6111283 وفاة في ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات