الشوكولاتة .. صناعة عالمية لذيذة بمليارات الدولارات

حين يتعلق الأمر بالحلويات، لا شك أن الشوكولاتة هي التي تتصدر القائمة. حالياً، تقدر قيمة السوق العالمية للكاكاو بنحو 140 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2028. لكن خلف هذه الأرقام، هناك سوق مزدحمة، والسؤال المهم الآن هو : ما هي التجارة العادلة حقاً؟

يشارك صانع الشوكولاتة المعروف عالمياً، جاك توريس، وصفته الناجحة. يوضح لماذا لم يشهد السوق الذي تبلغ قيمته 140 مليار دولار مثل هذا الازدهار من قبل. لكن ماذا عن الطريق الذي يجب أن نسلكه في سوق الكاكاو؟ وكيف يتعامل مسؤولو صناعة الشوكولاتة مع التهديدات الكبيرة لفيروس كورونا وتغير المناخ؟

الشوكولاتة العادلة اللذيذة

سنوياً، يساهم الذين يجدون صعوبة في مقاومتها، باستهلاك أكثر من 7 ملايين طن متري في أنحاء العالم، هذا، أوصل قيمة صناعة الشوكولاتة إلى نحو 140 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2028.

سنويا، يتم إنتاج خمسة ملايين طن من الشوكولاتة، 70 في المائة منها تأتي من دول غرب إفريقيا، ساحل العاج وغانا.

بينما ازداد ضغط نشطاء حقوق الإنسان على الشركات الكبرى بشأن التجارة العادلة، ازداد أيضاً طلب المستهلكين الذين يختارون تناول الشوكولاتة التي تم الحصول عليها بشكل عادل. لا يوجد من نتحدث إليه عن الشوكولاتة أفضل من السيد شوكولاتة نفسه، جاك توريس.

بصفته شيف معجنات وشوكولاتة حائز على جوائز، حصل جاك على خط إنتاج للشوكولاتة خاص به، وهو رئيس لجنة التحكيم في سلسلة "!smash-hit Netflix , Nailed It "، تحدثنا إليه من نيويورك.

كيف تُسعِد زبائنك وتجعل عملك يزدهر؟

اختبرت الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثها جائحة كوفيد-19، مرونة صناعة الشوكولاتة. كيف تكيف منتجو الشوكولاتة مع اضطراب أعمالهم؟

"لقد تطرقت إلى نقطة مهمة للغاية، أعتقد أن هناك الكثير من النقاش حول ما يحدث اليوم. نعم، مؤخرا، حدثت مشاكل كثيرة، لربما هناك فرص كثيرة للقيام بشيء مختلف نوعا ما"، يقول جاك توريس، صانع شوكولاتة وطاهي معجنات حائز على جوائز عدة.

أحد أهم الأشياء هو الإصغاء، الإصغاء إلى زبونك، الإصغاء إلى قاعدة زبنائك، علما بأني أعتقد أن المستقبل ليس سيئا، سنواجه المزيد من التحدي. لكن، مع هذه التحديات، نأمل ايجاد المزيد من الحلول. أعتقد

أن زبائننا يريدون منتجا جديدا. يريدون أن يستكشفوا معنا ماذا يمكننا أن .نفعل أو ماذا نفعل اليوم؟ وهذا مهم جاك توريس

تأثيرات تغير المناخ؟

بينما تظهر صناعة الكاكاو علامات على التعافي بعد الوباء، وهذا إيجابي للغاية بالنسبة للصناعة، لكن يُظهر جاك توريس قلقاً بشأن كيفية تعامل صانعي الشوكولاتة مع أزمة المناخ.

قبل الوباء، كانت لدينا مشاكل ناجمة عن القضايا السياسية في بلد الانتاج .

إذا أصبحت الأماكن جافة جداً أو شديدة الحرارة، الكاكاو هش للغاية. إنه نبات لا ينمو في كل مكان.

أعتقد أنه سيكون لدينا دائماً عشاق الشوكولاتة. أعتقد أن لدينا دائماً أشخاص، مجانين مثلي، سيحبون الانغماس في عالم الشوكولاتة. لكن ربما ستكون حالة عدم اليقين الكبيرة للغد هي الطقس. هذا ما أستوقفني أكثر من أي شيء آخر. جاك توريس

شوكولاتة **مستدامة**

تحذير آخر حول تأثيرات تغير المناخ، وكيف يمكن أن تؤدي، في النهاية، إلى ازدهار الأرباح. لكن صانع الشوكولاتة الفرنسي فالرونا، أحد الأمثلة على شركة ملتزمة تجعل أعمالها مستدامة من حبة الكاكاو إلى مربع الشوكولاتة.

تناول الشوكولاتة الفاخرة ليس دائماً متعة محملة بالذنب. في مدينة الشوكولاتة، طور صانع الشوكولاتة الفرنسي فالرونا، وصفة مثالية للشوكولاتة بمذاق جيد ورائع.

يتجول آلاف الزوار في متحف فالرونا للشوكولاتة سنوياً، خلف مدينة الشوكولاتة، تختبئ شركة أغرت شوكولاتها الاستثنائية طهاة معجنات معروفين عالمياً، وطهاة حاصلين على نجمة ميشلان في جميع أنحاء العالم.

فالرونا لصناعة الشوكولاتة، لديها أكثر من 40 ألف عميل في 85 دولة، يأتي نجاحها من خلال تطوير علاقات مستدامة مع المزارعين المحليين، وتطبيق أساليب مثل الحراجة الزراعية، التي تزرع عمداً الأشجار حول محاصيل الكاكاو لمكافحة إزالة الغابات، تحافظ فالرونا أيضاً على جودة حبوب الكاكاو. استراتيجية مربحة للجانبين، تعتقد الشركة أنها تؤتي ثمارها.

لذا فأن مدينة الشوكولاتة ليست مجرد حلم لمحبي الشوكولاتة، بل هي أيضاً طموح فالرونا لجعل كل زائر مستهلكا أكثر مسؤولية.

فالرونا، شركة كبيرة تحقق إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار، كيف يمكنها دعم مجتمعات تقوم بالكثير من العمل الشاق؟

إنها العدالة مع منتجي الكاكاو. ندفع لهم الثمن العادل. نستثمر في المشاريع المجتمعية. نتأكد من أنها تحمي البيئة.

تعتني بموظفيها. لقد كانت فالرونا مكانا رائعاً للعمل لسنوات عديدة. نحن أيضاً نحد من بصمتنا البيئية كارول سينوفيرت رئيسة قسم الاستدامة في فالرونا

قد تكون الشوكولاتة سلعة جذابة على الرفوف، لكن في بعض الأحيان شهية المستثمرين تكون أكثر حذراً. لماذا ؟ ببساطة لأن أسعار الكاكاو المتقلبة تجعلها رهاناً محفوفاً بالمخاطر. لكن في الآونة الأخيرة، يبدو الاستثمار في الشوكولاتة وكأنه احتمال يثير الشهية بشكل متزايد. توضح فيكتوريا سكولار، رئيسة قسم الاستثمار في المستثمر التفاعلي في لندن.

بشكل عام، مؤخراً، كان أداء السلع جيداً وسط تجدد الطلب مع خروجنا من الوباء. حتى الآن، كان العرض يفوق الطلب، لكن هذه

الديناميكيات آخذة في التحول. كانت هناك مشكلات متعلقة بالطقس في ساحل العاج، أدت إلى انخفاض العرض، وشهدنا ارتفاعاً كبيراً في

الطلب. لذا فإن الكاكاو مفضل للغاية بين المستثمرين حالياً. فيكتوريا سكولار رئيسة قسم الاستثمار في المستثمر التفاعلي في لندن

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تصدر ألمانيا قراءتها النهائية للناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث.

عاد الاقتصاد إلى مسار النمو بعد أزمة كوفيد-19، على الرغم من أنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.

في الشهر الماضي، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو، قائلة إنها تتوقع الآن أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، مقارنة مع هدفها السابق البالغ 3.5 في المائة.

عملاقة التكنولوجيا، هوليت-باكارد (HP) تعلن عن أرباح الربع الثالث. تفوقت الشركة المصنعة لاجهزة الكمبيوتر على التقديرات في الربعين الماضيين، بسبب تفوقها في الأداء مع استمرار الطلب المرتفع على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. لكن حذرت (HP)، من أن اضطراب سلسلة التوريد العالمية ونقص أجزاء الكمبيوتر يتسبب في تراكم شحنات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار

الجمعة السوداء

إنه أسبوع عيد الشكر في الولايات المتحدة، مما يعني أنه بخلاف الأعياد العائلية، سيبحث ملايين الأشخاص عن صفقات الجمعة السوداء.

جعلت القيود الوبائية من حدث التسوق السنوي ثاني أكبر يوم للإنفاق عبر الإنترنت بعد "إثنين الإنترنيت". سجلت مبيعات العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 9 مليارات دولار .

الأشخاص قبل الأرباح

لا يزال المستهلكون وتجار السلع يعشقون الشوكولاتة، ولم لا؟ من المقرر أن تتجاوز هذه الصناعة 200 مليار دولار، بحلول عام 2028 .

لكن مع استمرار وجود الآلاف من مزارعي الكاكاو يعيشون تحت خط الفقر، من الواضح أن على المزيد من الشركات، الالتزام بوضع الأشخاص قبل الأرباح.