ارتفاع معدل التضخم في السعودية وبريطانيا إلى 1.1 بالمئة و5.1 بالمئة على التوالي

أظهرت بيانات حكومية الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 1.1 بالمئة في نوفمبر- تشرين الثاني عما كان عليه قبل عام وأن الزيادة عن الشهر السابق بلغت 0.2 بالمئة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة السنوية ترجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النقل التي زادت 5.7 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار البنزين 47.9 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت المملكة في ميزانيتها لعام 2022 إن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم هذا العام إلى 3.3 بالمئة في المتوسط بسبب تلاشي التأثير الأساسي لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات في يوليو - تموز من العام الماضي. كما توقعت ارتفاع التضخم إلى 1.3 بالمئة في المتوسط العام المقبل.

نفس الوضع تشهده بريطانيا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر- تشرين الثاني إذ قفز إلى 5.1 بالمئة من 4.2 بالمئة في أكتوبر- تشرين الأول، في أنباء من المرجح أن تزعج بنك إنجلترا بينما يدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الخميس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات وخاصة البنزين والملابس والأحذية كانت وراء هذا الارتفاع.

وتجاوزت القراءة كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لاقتصاديين كان قد أشار إلى زيادة بنسبة 4.7 بالمئة. وتوقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5 بالمئة في الربع الثاني من العام المقبل في أعلى مستوى له منذ 30 عاما.

ولا ينتظر معظم الاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الخميس بعد اجتماعه لشهر ديسمبر- كانون الأول، بسبب عدم اليقين المحيط بتأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.