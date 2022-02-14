تركي يصاب بكورونا 78 مرة ويبقى في الحجر 14 شهراً

انقلبت حياة التركي مظفر كاياسان رأساً على عقب بعد إصابته بفيروس كورونا وبقائه في حجر صحي ذاتي لمدة 14 شهراً ليحقق بذلك أطول مدة إصابة متواصلة بالفيروس.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن كاياسان أصيب في نوفمبر 2020 وتم نقله إلى المستشفى ليتبين فيما بعد أن الفيروس لا يزال منتشراً في جسمه وأكدت تحاليله الإيجابية إصابته 78 مرة.

ويخضع الرجل التركي، البالغ من العمر 56 عاماً، إلى العزل المنزلي بعد خروجه من المستشفى ويسمح له برؤية زوجته وابنه فقط.

ولا يستطيع تلقي أي لقاح مضاد لكورونا لأنه يشترط التعافي التام من الفيروس أولاً، وبدلاً من ذلك يأخذ عقاقير تعزيز المناعة على أمل تحسين حالته.

ويفسر الأطباء حالة كاياسان النادرة بهشاشة الجهاز المناعي وسرطان الدم ونقص المناعة التي يعاني منها.