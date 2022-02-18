مصر وتونس بين ستّ دول إفريقية ستنتج لقاحات بتقنية الرنا المرسال

أعلنت منظمة الصحة العالمية (وقادة أوروبيون وأفارقة)، في قمة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، أن ست دول إفريقية ستكون أول متلقية للتكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات بتقنية الرنا المرسال في القارة.

وفي إشارة إلى أهمية المبادرة، حضر الإعلان في بروكسل كل من منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (الذي تولى الإعلان شخصياً)، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.

والدول الست التي ستتلقى التكنولوجيا في إفريقيا هي مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس.

وكانت زيادة إنتاج اللقاحات في القارة الإفريقية أحد الطلبات المركزية من القادة الأفارقة، ويبدو أن منظمة الصحة استجابت للطلب.

وفي الفترة التي سبقت القمة التي تختتم هذا الجمعة، كان الوصول إلى توافق حول إنتاج اللقاحات وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بهذه المنتجات نقطة شائكة رئيسية بين دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.