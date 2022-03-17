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تكنولوجيا الأعمال

المغرب وريان إير يتفقان على فتح 37 خطا جويا جديدا

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بقلم:  يورونيوز
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طائرة بوينغ 737-8AS تابعة لشركة ريان إير.
طائرة بوينغ 737-8AS تابعة لشركة ريان إير.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قال المكتب الوطني المغربي للسياحة الخميس إنه أبرم اتفاقا مع شركة طيران ريان إير لفتح 37 مسارا تربط بين مواقع سياحية في المغرب و45 مطارا أوروبيا.

وقال المكتب في بيان إن المسارات الجديدة ستخدم عشرة مطارات مغربية وستساعد ريان إير في زيادة إشغال المقاعد إلى وجهات مغربية هذا الصيف إلى 2.07 مليون راكب، بزيادة 54 بالمئة عن مستوى 2019 السابق على الجائحة.

تضرر قطاع السياحة في العامين الماضيين بسبب الإغلاق المتكرر للحدود.

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وجلبت السياحة ثمانية مليارات دولار، بما يعادل سبعة بالمئة من الاقتصاد المغربي، في 2019، واستقبل البلد حينها 13 مليون سائح. وفي 2021، انخفضت إيرادات السياحة إلى 3.5 مليار دولار.

المصادر الإضافية • رويترز