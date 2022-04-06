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الصحة

ثعلب.. أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور بين الثدييات في اليابان

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
ثعلب
ثعلب   -   حقوق النشر  Олег Яковлев / Pexels

قالت وزارة البيئة في اليابان يوم الثلاثاء إنه تم العثور على ثعلب نافق مصاب بإنفلونزا الطيور في منطقة هوكايدو بشمال اليابان واصفة إياه بأول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد بين الثدييات.

وقالت أكاني شوغي، المسؤولة في وزارة البيئة، إنه يُعتقد أن الثعلب أكل طائراً بريا مُصاباً.

ورفعت مقاطعة هوكايدو مستوى التأهب بشأن إنفلونزا الطيور في تشرين الثاني/ نوفمبر وأجرت فحوصات منتظمة على جيف الطيور. وتم يوم الاثنين تسجيل مستويات عالية من مسببات المرض في اختبار المرحلة الثانية لخمسة غربان ثبتت إصابتهم في السابق بإنفلونزا الطيور.

وقالت مسؤولة وزارة البيئة إنه في ضوء البيانات الخاصة بحالات الإصابة بين الثدييات في الخارج، لا يرجح انتقال العدوى بين الثعالب، لكن المسؤولين سيواصلون مراقبة الوضع الكامل لإنفلونزا الطيور في المنطقة.