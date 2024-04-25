الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج الأدوية المحلية

لا يزال الوصول إلى العلاج يمثل تحديًا، إذ تعاني المستشفيات العامة في كثير من الأحيان من نقص الأدوية، وتطالب المرافق الخاصة برسوم باهظة مقابل خدمات الرعاية.

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تواصل كينيا مكافحة الملاريا بالطرق التقليدية مثل توزيع الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية ورش مناطق تكاثر البعوض وتعزيز التشخيص والعلاج الفوري، لكن الخبراء يقولون إن التقدم في مكافحة الملاريا بهذه الوسائل قد توقف.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، سجلت كينيا ما يقدر بنحو 5 ملايين حالة إصابة بالملاريا وأكثر من 12 ألف حالة وفاة في عام 2022. ومعظم المتضررين هم الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل. بأحد أجنحة مستشفى نايتنغيل في كيسومو، يلازم مرضى الملاريا الفراش.

ولا يزال الوصول إلى العلاج يمثل تحديًا، إذ تعاني المستشفيات العامة في كثير من الأحيان من نقص الأدوية، وتطالب المرافق الخاصة برسوم باهظة مقابل الرعاية. كثيرا ما يختار الأشخاص الذهاب إلى المرافق الصحية الخاصة حيث يحصلون على دواء أسرع وأدوية عالية الجودة، لكن هذا الأمر ليس مناسبًا للميزانية وللوضع الاقتصادي لكل العائلات.

تحضر لينسر بولين ابنتها الصغيرة بانتظام إلى المستشفى لتلقي لقاح الملاريا، وتوضح: "العلاج مكلف للغاية عند علاجه بشكل مستمر، شهريًا. البعض يأتي من منطقة بعيدة عن المستشفى ونحتاج إلى استخدام وسائل النقل".

أوسوال أوموندي، المسؤول الطبي في المستشفى، يشكو الإحباط الذي يواجهه عمال الرعاية الصحية والمرضى على حد سواء بسبب عدم توفر الأدوية وارتفاع تكاليفها. أوموند قال: "باعتبارك عاملاً في مجال الرعاية الصحية، فإنك ترغب في منح الدواء المفضل للخط الأول وهو الأرتيسونات ولكن المرضى لا يحصلون عليه لعدم توفره أو لأنه مكلف للغاية".

يتجاوز تأثير الملاريا الحدود المجتمعية، ويودي بحياة أشخاص من مختلف الفئات السكانية. في سيايا، على بعد 60 كيلومتراً من كيسومو، قام همفري كيزيتو أوتينو، المسؤول الميداني لمراقبة الوفيات في معهد كينيا للبحوث الطبية بزيارة قبر أحد أفراد الأسرة.

تطارده ذكرى فقدان والديه وستة أشقاء بسبب الملاريا. ويقول إن المعتقدات الثقافية هي المسؤولة جزئياً عن التأخير في طلب العلاج، ويؤكد: "تؤمن الأسر كثيراً بالشعوذة، فتجد شخصاً يعاني من مرض الملاريا، وتكون الأعراض واضحة، ولكن بعد ذلك تظن الأسرة أن طفلها مسحور، وبدلاً من البحث عن الدواء الصحيح، يبحثون عن طرق بديلة للعلاج، كزيارة أهل الدين، بينما تنمو الطفيليات وتقضي على الصغير".

تم إحراز بعض التقدم في التصنيع المحلي للأدوية المهمة، فقد حصلت الشركة العالمية المحدودة ومقرها كينيا في العام الماضي على موافقة منظمة الصحة العالمية لإنتاج دواء مهم مضاد للملاريا يعرف باسم سلفادوكسين بيريميثامين إضافة إلى أمودياكين، أو سباك.

إنها خطوة مهمة في قدرة أفريقيا على صنع الأدوية المنقذة للحياة، وهو محور تركيز جديد للحكومات ومسؤولي الصحة العامة بعد أن كشفت جائحة كوفيد-19 عن نقاط الضعف. وتعتمد أفريقيا بشكل كبير على واردات الأدوية. وفي هذا الشأن قال مؤسس ومدير الشركة العالمية المحدودة بالو داناني: "سيساعد ذلك حقًا في تقليل الاعتماد على الواردات كما رأينا خلال عصر كوفيد، حيث كان كل ما يتم استيراده يعاني بالفعل من انقطاع كبيرة في الإمدادات، والملاريا شيء من هذا القبيل، وإذا لم تحصل على الدواء المناسب في الوقت المناسب يمكن أن يسبب ذلك وفيات غير ضرورية".

كما يؤكد مايكل مونغوما، عميد كلية الصيدلة بجامعة ماونت كينيا، على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار لمعالجة الأمراض التي تؤثر على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل: "إذا حصلنا على مزيد من الاستثمار في تصنيع الأدوية والأدوية الأساسية، بما في ذلك الأدوية المضادة للملاريا، حيث تكمن المشكلة، فمن المرجح أن نكون أكثر فعالية في معالجة المشكلة، بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على استيراد الأدوية. وتعتمد أفريقيا بشكل كبير على الواردات من الهند والصين وهذا غير مستدام".

وحتى بعد مشاركة عدة مناطق من كينيا في مشروع تجريبي مهم لأول لقاح للملاريا في العالم، مع انخفاض عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، فإن المرض لا يزال يشكل تحديا كبيرا للصحة العامة. ولحدّ الآن لم تذكر وزارة الصحة الكينية متى سيكون اللقاح متاحًا على نطاق واسع.