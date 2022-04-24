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الصحة

شيونوجي اليابانية: أقراص تجريبية مضادة لكورونا تقضي سريعاً على الفيروس

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
عقارعلاج الأنفلونزا أفيغان، الذي تنتجه شركة شيونوجي اليابانية والذي يمكن أن بعالج فيروس كورونا-طوكيو-اليابان-2020
عقارعلاج الأنفلونزا أفيغان، الذي تنتجه شركة شيونوجي اليابانية والذي يمكن أن بعالج فيروس كورونا-طوكيو-اليابان-2020   -   حقوق النشر  Kazuhiro NOGI

قالت شركة شيونوجي اليابانية للأدوية يوم الأحد إن بيانات جديدة أظهرت أن علاجاً تجريبياً لكوفيد-19 من إنتاجها قضى سريعاً على الفيروس المسبب للمرض في مرحلة متقدمة من تجارب سريرية.

وتطمح الشركة في أن يحقق العلاج التجريبي، وهو عبارة عن أقراص، انتشاراً عالمياً بعد حصوله على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان التي تقوم بفحصه حالياً.

وأضافت الشركة أن النتائج التي صدرت يوم الأحد أظهرت أن الدواء حَسن الأعراض التنفسية والحمى التي يسببها المرض.

وأشارت الشركة في آذار/مارس إلى أنها ستطلق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للعلاج عالمياً بدعم من الحكومة الأمريكية.