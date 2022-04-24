شيونوجي اليابانية: أقراص تجريبية مضادة لكورونا تقضي سريعاً على الفيروس

قالت شركة شيونوجي اليابانية للأدوية يوم الأحد إن بيانات جديدة أظهرت أن علاجاً تجريبياً لكوفيد-19 من إنتاجها قضى سريعاً على الفيروس المسبب للمرض في مرحلة متقدمة من تجارب سريرية.

وتطمح الشركة في أن يحقق العلاج التجريبي، وهو عبارة عن أقراص، انتشاراً عالمياً بعد حصوله على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان التي تقوم بفحصه حالياً.

وأضافت الشركة أن النتائج التي صدرت يوم الأحد أظهرت أن الدواء حَسن الأعراض التنفسية والحمى التي يسببها المرض.

وأشارت الشركة في آذار/مارس إلى أنها ستطلق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للعلاج عالمياً بدعم من الحكومة الأمريكية.