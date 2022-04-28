الولايات المتحدة و55 دولة توقع تعهداً لوضع قواعد عالمية جديدة للإنترنت

وقعت الولايات المتحدة إلى جانب 55 دولة أخرى يوم الخميس تعهداً سياسياً بالتشجيع على وضع قواعد للإنترنت تدعمها القيم الديمقراطية، في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة روسيا باستخدام تعطيل خدمات الإنترنت أداة في إطار هجماتها المتصاعدة على أوكرانيا.

والوثيقة التي تحمل عنوان "إعلان من أجل مستقبل الإنترنت" هي الأولى من نوعها، وجاءت فيها عدة أربعة عناوين عريضة:

حماية حقوق الإنسان حماية التدفق الحر للمعلومات حماية خصوصية المستخدمين تحديد قواعد للاقتصاد الرقمي العالمي المتنامي في إطار خطوات لمكافحة ما وصفه مسؤولان من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "نموذج جديد خطر" لسياسة الإنترنت من دول مثل روسيا والصين.

وأضاف المسؤولان أن الولايات المتحدة رصدت توجهاً عالمياً متزايداً من التسلط الرقمي مع تحرك دول مثل روسيا لقمع حرية التعبير، والرقابة على مواقع الأخبار المستقلة والتدخل في الانتخابات والترويج لمعلومات مضللة وحرمان مواطنيها من حقوق أخرى.

لكنهما أوضحا أن هذه المحاولة الجديدة ليست في إطار مكافحة الحرب الإلكترونية. والإعلان نسخة معدلة من جهود للبيت الأبيض العام الماضي لحشد ائتلاف من الديمقراطيات حول رؤية لإنترنت مفتوح وحر.

وتشمل الدول المشاركة أستراليا والأرجنتين وبلجيكا وكندا والدنمارك وجورجيا وألمانيا واليونان وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا وأوكرانيا. ومن المقرر إطلاق تلك الجهود في فعالية افتراضية من البيت الأبيض يوم الخميس وسيعلنها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.