حطام الصاروخ الصيني يسقط على الأرض وناسا تقول إن بكين لم تتبادل المعلومات

سقط صاروخ صيني على كوكب الأرض يوم السبت فوق المحيط الهندي، لكن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قالت إن بكين لم تشارك "معلومات‭‭‭‭ ‬‬‬‬عن المسار المحدد" وهي المعلومات اللازمة لمعرفة مكان سقوط الحطام المحتمل.

وقالت قيادة الفضاء الأمريكية إن الصاروخ لونغ مارش 5بي دخل مجددا إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي في حوالي الساعة 12:45 مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1645 بتوقيت جرينتش)، لكنها أحالت أسئلة حول "الجوانب الفنية لعودة الدخول مثل موقع السقوط المحتمل لتناثر الحطام" إلى الصين.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا "يجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدما للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر السقوط المحتمل لتناثر الحطام".‭‭‭‭ ‬‬‬‬وتابع أن "القيام بذلك أمر بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض."

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو لما بدا أنه حطام صاروخي.

وقالت شركة إيروسبيس، وهي مركز أبحاث غير ربحي ممول من الحكومة بالقرب من لوس انجليس، إن السماح للمرحلة الأساسية الرئيسية للصاروخ التي تزن 22.5 طن (حوالي 48500 رطل) بالعودة إلى الأرض في إعادة دخول غير خاضعة للرقابة أمر ينم عن تصرف غير مسؤول .

وكان محللون قالوا في الأيام القليلة الماضية إن جسم الصاروخ سيتفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي، لكنه كبير بما يكفي لدرجة أن أجزاء كبيرة منه ستنثر الحطام على مساحة تبلغ حوالي 2000 كيلومتر (1240 ميل) وعرضها حوالي 70 كيلومترا.

ولم تعلق السفارة الصينية في واشنطن على الفور. وقالت الصين في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستتتبع الحطام عن كثب لكنها قالت إنه لا يشكل خطورة كبيرة على أي شخص على الأرض.