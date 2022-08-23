الحكومة اليمنية تُلزم بإجراء فحوص طبية قبل الزواج لمكافحة الأمراض الوراثية

أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الاثنين تعميما يُلزم بإجراء فحوص طبية قبل الزواج، في أول إجراء من نوعه في البلاد، وذلك في مسعى للحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية مع تزايد معدلات زواج الأقارب في اليمن.

وحدد التعميم، الذي وجهه وزيرا الصحة والعدل إلى مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات، فحوص أمراض الدم الوراثية والأمراض الفيروسية وفصائل الدم وفحص الدم العام.

يأتي هذا الإجراء غير المسبوق في ضوء تزايد معدلات زواج الأقارب في اليمن، خصوصا في ظل الحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي في البلد الفقير، والتي أدت الى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن معدلات زواج الأقارب في اليمن تصل إلى 50 في المئة في بعض المناطق، خصوصا في المناطق الريفية.

وأشار أخصائيون اجتماعيون إلى أن بعض العادات والتقاليد لعبت دورا في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الدم الوراثية في عدة محافظات في اليمن من خلال الاستمرار في زواج الأقارب.

واعتبروا أن زواج الأقارب أبرز العوامل الرئيسية التي تتسبب في أمراض وراثية وإعاقات دائمة تصيب الأبناء وتكلف الآباء أعباء اقتصادية ونفسية واجتماعية كبيرة.