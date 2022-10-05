الكونغو الديمقراطية.. معدلات نمو قوية وأرض خصبة للاستثمار رغم التحديات

إنها ثانية أكبر دول إفريقيا والثالثة من حيث عدد السكان، جمهورية الكونغو الديمقراطية لاعب رئيسي في القارة، لديها واحد من أقوى معدلات النمو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

ثروة طبيعية وحيوية ديموغرافية، جمهورية الكونغو الديمقراطية تتميز بأصول اقتصادية لا يمكن إنكارها. لكن التحديات هائلة أيضاً. أين البلد الآن، ما هي دينامياته؟ هذا ما كشفه مؤتمر غير مسبوق هنا في كينشاسا. توجيه المستثمرين من خلال غربلة نقاط القوة والضعف في الدولة: هذا هو الهدف من "مؤتمر مخاطر الدول" الذي تم تنظيمه لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

اجتمع اللاعبون الرئيسيون في المشهد السياسي والاقتصادي حول تقرير كتبته وكالة التصنيف الإفريقية بلومفيلد، تم تحليل البيانات المختلفة: معايير الاقتصاد الكلي وكذلك المعايير الاجتماعية والأمنية. في النهاية، حصلت الدولة على تصنيف 5.1 من أصل 10.

يقول ستانيسلاس زيزي، الرئيس التنفيذي لشركة بلومفيلد للاستثمار: "التصنيف 5.1 يمثل مخاطرة معتدلة، وخطورة متوسطة. وهذا يعني أن جمهورية الكونغو الديمقراطية بلد فيه الكثير من الإمكانات، مع إصلاحات يجري تنفيذها ولكن تشوبها نقاط ضعف أيضاً".

من بين نقاط الضعف هذه الافتقار إلى البنية التحتية والمخاطر الأمنية في الشرق والفساد.

ومع ذلك ، رفعت وكالتا التصنيف الدوليتان موديز Moody's و ستاندرد آند بورز Standard and Poors مؤخراً التصنيف السيادي للبلاد. هذه علامة على أن الوضع الاقتصادي آخذ بالتحسن.

وزير المالية نيكولا كازادي عازم على مواصلة ديناميكية التغيير هذه: "فيما يتعلق بالتمويل العام، لدينا خارطة طريق شديدة الطموح ننفذها كجزء من البرنامج مع صندوق النقد الدولي. وهي تهدف أساساً إلى تحسين شفافية الإيرادات والإصلاح الضريبي لخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة وكذلك مكافحة الفساد، لا سيما من خلال تعزيز الرقمنة في المالية العامة، من حيث الإيرادات والنفقات ".

يظل قطاع التعدين المحرك الأساسي للنمو الكونغولي. تمتلك البلاد موارد رئيسة لانتقال الطاقة، مثل النحاس والكوبالت والليثيوم.

مجموعة إي آر جي ERG (مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية) هي واحدة من أكبر المستثمرين في هذه الأنشطة، يؤكد رئيسها التنفيذي بينيديكت سوبوتكا على الإمكانات الهائلة للبلاد: "إذا كان لديك هاتف محمول، فكن متيقناً بنسبة 100٪ بأن جزءاً صغيراً من البطارية هو من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أنها الدولة الوحيدة التي ستكون قادرة على توفير مواد كافية، توفير كمية لا تصدق من المواد التي ستكون مطلوبة من قطاع الإلكترونيات، وقطاع النقل، والمركبات الكهربائية، والبطاريات الثابتة، وتخزين الطاقة … أعداد هائلة".

ولكن بالإضافة إلى ثروتها المعدنية، تعتزم الدولة أيضاً تنويع اقتصادها، كما توفر الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة فرصاً في القطاع الزراعي.

تيسيا موكونا، مبتكرة علامة "لا كينواز" للقهوة الكونغولية، هي تجسيد لجيل جديد من رواد الأعمال العازمين على تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد. كانت أول من زرع البن العضوي في منطقة كينشاسا، كان ذلك قبل ثلاث سنوات.

هذا الصيف، افتتحت في العاصمة مصنعاً صغيراً لتحميص وتعبئة القهوة. كانت رحلة شاقة، لكن لا شيء مستحيل، كما تقول: "بداية، قصتي مع القهوة هي قصة شغف. شغف بالزراعة بشكل عام، زراعة وتنمية الأشياء، والرهان المجنون على زراعة القهوة هنا في كينشاسا حتى لو اعتقد الجميع أن ذلك مستحيل".

من الحصاد إلى التعبئة والتغليف، تعتزم تيسيا التحكم في سلسلة الإنتاج الكاملة لهذه القهوة المحلية 100٪، "نخب أول" تَطَلَب طاقة ومثابرة.

تقول تيسيا: "الجزء الأصعب كان التصنيع: العثور على الآلات واستيرادها، مشاحنات الجمارك، تركيب الآلات، إنها أيضاً قصة طاقة وكهرباء لتشغيل هذا المصنع. الكثير من الطموح. هذا يتطلب نظاماً بيئياً مستقراً نوعاً ما. على سبيل المثال، بالنسبة للمزارع، فإن الطرق المؤدية إلى المزرعة لا تلبث أن تصبح غير سالكة عندما تمطر، لذلك كل هذا جزء من نظام بيئي يضيف صعوبات في طريق الشركة، ولكن هذا ليس مستحيلاً، الدليل هو أننا موجودون اليوم في أربع مدن في الكونغو".

تطمح تيسيا إلى التعريف بقهوتها وبيعها خارج حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيسيا مثال ملهم لجميع الراغبين في الاستثمار في الدولة واغتنام فرصها في المستقبل.