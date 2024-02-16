أداة جديدة للذكاء الاصطناعي بإمكانها انتاج فيديو بجودة عالية

بقلم: يورونيوز

أعلنت شركة (أوبن آي) الخميس، اطلاقها أداة جديدة للذكاء الاصطناعي بإمكانها انتاج مقاطع فيديو بجودة عالية استجابة للأوامر المكتوبة.

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ولا تعد هذه الأداة والتي اطلق عليها اسم "سورا" الأولى من نوعها حيث تعمل شركة ميتا وغوغل وستارت أب رن أوي على أدوات مماثلة.

وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة(أوبن آي) قد طلب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إرسال أفكار مكتوبة تم انتاج مقاطع فيديو عليها بجودة عالية أثارت مخاوف حول الآثار الأخلاقية وخاصة فيما يتعلق بنشر المعلومات الكاذبة.

ونشر المدير التنفيذي أحد التجارب المذهلة وكانت جلسة طبخ تعليمية قامت بها إحدى الجدات في مطبخ ريفي وبإضاءة سينمائية.

وتدفع الشركة رسومًا غير معلنة لوكالة أسوشيتد برس لترخيص أرشيف الأخبار النصية الخاص بها.

وقالت الشركة في بيان: "نحن نعمل مع خبراء في مجالات المعلومات المضللة والمحتوى الذي يحض على الكراهية والتحيز - الذين سيختبرون الأداة."

وأضافت: "سنعمل أيضا على تطوير أدوات للمساعدة في اكتشاف المحتوى المضلل عبر أداة سورا."