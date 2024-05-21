شاهد: تعرّف على غواغوا.. الروبوت الصيني القادر على محاكاة مشاعر البشر

بقلم: يورونيوز

طور فريق من العلماء في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، روبوتًا قادرًا على محاكاة المشاعر الإنسانية على اختلافها، وأطلقوا عليه اسم غواغوا.

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وقال تشانغ روي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بكين آيرونمان تكنولوجي، لصحيفة غلوبال تايمز، إن هذا النموذج مصمم لتجاوز القدرات البشرية في الشكل والوظيفة والسلوك وحتى العمليات المعرفية.

ويقول الفريق العلمي إن هذه الروبوتات يمكنها الاندماج بسلاسة في سيناريوهات مختلفة وتلبية متطلبات معقدة مثل المحادثة وسرد القصص والغناء وغيرها.

كما تتمتع بخصائص مماثلة للبشر، فمثلا يمتلك الروبوت غواغوا 30 محركًا مختلفًا تمثل عضلات الوجه وذلك لجعل التعابير الوجه أكثر واقعية ومماثلة للبشر. ويتوقع الفريق أن يتم استخدام الروبوتات البشرية بشكل واسع في المستقبل.