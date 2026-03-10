"الضربات اليوم ستكون الأشد".. هيغسيث يتوعد إيران ويهدد برد أقوى إذا أغلقت مضيق هرمز

عقد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال دان كين مؤتمرا صحافيا مشتركا عرضا خلاله موقف الإدارة الأميركية من العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، كما قدما تقييما للتطورات الميدانية والأهداف التي تقول واشنطن إنها تعمل على تحقيقها ضمن هذه العمليات.

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هيغسيث: إيران تتعرض لهزيمة نكراء

تحدث وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عن أهداف العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدا أن الإيرانيين كانوا يسابقون الزمن للحصول على قنبلة نووية وأخذ العالم رهينة، مضيفا أن إيران تقف وحدها وهي تتعرض لهزيمة نكراء.

وأوضح هيغسيث أن مهمتنا منع إيران بكل حزم من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن هدفنا تدمير صواريخ إيران وبنيتها الصناعية العسكرية، ومضيفا أن إيران تطلق صواريخ من المدارس والمستشفيات.

كما أكد أن من أهدافنا أيضا تدمير البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنتصر على إيران من خلال هيمنة جوية وتنفيذا لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الضربات اليوم ستكون الأشد

ولفت هيغسيث إلى أنه شهدنا أقل معدل لإطلاق صواريخ من إيران خلال الساعات الـ24 الأخيرة، محذرا من أن الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد.

وأضاف أن إذا اتخذت إيران إجراء لوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز فستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن على الزعيم الإيراني الجديد الاستماع لكلمات رئيسنا بعدم السعي للحصول على أسلحة نووية.

كما أشار إلى أنه لم نحدد المدة التي ستستغرقها المهمة والرئيس هو من يحدد النتيجة النهائية للأهداف، مضيفا أن على الشعب الأميركي أن يفهم أن هذه المهمة ليست بلا نهاية وليست طويلة ولن نسمح بتوسع نطاقها.

تقليص القدرات الصاروخية الإيرانية

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال دان كين إن القوات الأميركية تركز على تدمير الصواريخ والمسيرات الإيرانية وقواتها البحرية وقاعدتها الصناعية.

وأضاف كين أن القوات الأميركية حققت تقدما كبيرا في الحد من القدرات الصاروخية لإيران، موضحا أنها تضرب سفن زرع الألغام البحرية الإيرانية.

وأشار إلى أن العمليات تركز على استهداف مصانع الطائرات المسيرة بقدر ما تستهدف منصات إطلاقها، مضيفا أنه لا يعتقد أن الإيرانيين أقوى من توقعاتنا.

وأكد كين أن منظومة الدفاع الجوية الإيرانية لم تعد تشكل تحديا لنا، مشيرا إلى أن الجيش الأميركي يدرس مجموعة من الخيارات في حال صدور تكليف بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.