تعرف على الوصفة الخاصة لطبق "سيفيشي" المكسيكي مع الشيف العالمي ريتشارد ساندوفال

يعد مطعم "تورو تورو" اللاتيني أحد أشهر الاطعمة الموجودة في دبي والذي يشرف عليه الشيف العالمي ريتشارد ساندوفال.

ومطعم "تورو تور" في دبي ليس إلا واحدا من 45 مطعما حول العالم مملوكة للشيف ساندوفال.

يعتبر الطاهي المكسيكي المولد من المدافعين عن الطعام اللاتيني أو الأمريكو جنوبي وهو الطعام الذي يتسم بنكهات خاصة ومميزة عن باقي أطعمة بلدان وشعوب أخرى.

وخلال لقائه مع يورونيوز أعد ساندوفال طبق "سيفيشي" وشارك وصفته معنا ويستمد هذا الطبق اسمه من مدينة تقع في مقاطعة هواشيناغو وسط المكسيك.

لكن على الرغم من تسميته على اسم مدينة مكسيكية، فإن الشيف ساندوفال لا يتقيد بمكونات مكسيكية خالصة في مطبخه، بل يستخدم مكونات شائعة في أنحاء أخرى من أمريكا الجنوبية.

وأسلوب ساندوفال في الطهي لا يراعي الحدود الدولية وطبق "سيفيشي" واحد منها حيث نجد الكثير من اللمسات والمكونات الخاصة بالمطبخ البيروفي.

الشيف المكسيكي ريتشارد ساندوفال euronews

ولدى سيندوفال شعار يعتمده في عمله وهو "طرق القديمة بلمسات جديدة" وهو ما يجسده في هذا الطبق الكلاسيكي الذي أضاف عليه لمساته الشخصية. والنتيجة هي سيفيتشي مفعم بنكهة الحمضيات الطازجة.

وفيما يلى نقدم لكم المكونات والمقادير وطريقة تحضير هذا الطبق:

الطبق الرئيسي

وهو مزج لثلاث عناصر رئيسية يتم تحضيرها مسبقا سيتم شرحها لاحقا وهذه لعناصر هي البطاطا الحلوة وصلصة "النمر" وصلصة الأفوكادو.

لتحضير الطبق الرئيسي نحتاج للمقادير التالية:

90 غرام من سمك القاروص مقطع إلى أجزاء صغيرة

2 غرام من الكزبرة المفرومة

فلفل أحمر هولندي

30 غراما من البصل

30 غراما من البطاطا الحلوة.

80 غراما صلصة النمر (وهي صلصة بيضاء تسمى حليب النمر في المكسيك)

30 غراما من صلصة الأفوكادو.

10 غرامات من الذرة.

المكونات التي استخدمها الشيف ساندوفال في إعداد طبق سيفيشي euronews

طريقة التحضير:

يمزج سمك القاروص مع "صلصة النمر" وشرائح البصل، ثم صلصة الأفوكادو وعصير البرتقال، ثم نضيف التوابل مع القليل من الملح والفلفل حسب الرغبة.

يوضع المزيج في وعاء ويترك ليبرد قبل أن نضيف إليه البطاطا الحلوة مع تزينه بلمسة خاصة حسب الذوق.

لكن لبلوغ النتيجة النهائية نحتاج إلى تحضير العناصر الرئيسية المذكورة سابقا وهي البطاطا الحلوة وصلصلة النمر وصلصة الأفوكادو.

وفيما يلى نستعرض مقاديرها وكيفية إعدادها:

تحضير البطاطا الحلوة

المقادير:

كوب من عصير الليمون

نصف لتر من عصير البرتقال

100 غرام من السكر

5غرامات من القرفة

5غرامات من الينسون

وكيلوغرام من البطاطا الحلوة المقشرة والمقطعة إلى أجزاء صغيرة.

كيفية التحضير:

تمزج جميع المكونات في قدر وتترك على نار خفيفة لتطبخ حتى تنضج البطاطا الحلوة.

الخطوة التالية بعد النضج هي إزالة البطاطا من القدر والتي ستكون قد اكتسبت طعما لذيذا بعدما امتصت نكهات المكونات.

تحضير البطاطا الحلوة في مزيج من الحمضيات euronews

تحضير صلصة "حليب النمر"

المقادير:

300 غراما من السمك

700 غرام من عصير الليمون

60 غراما من الثوم

40 غراما من الزنجبيل

80 غراما

80 غراما من الكرفس

200 غرما من السمك الأبيض.

250 غراما من البصل الأبيض.

5 غرامات من اوراق الكزبرة. والقليل من الملح.

السمك مكون رئيسي في تحضير طبق الشيف ساندوفال euronews

كيفية التحضير:

تمزج كل هذه المكونات ويتم خلطها في خلاط حتى تصبح صلصلة بيضاء اللون، ثم تترك في الثلاجة لتبرد قبل استخدامها.

تحضير صلصة الأفوكادو

المقادير:

300 غرام من الأفوكادو

10 غرامات من عصير الليمون

35 غراما من الكزبرة. والقليل من اللحم المجفف والملح.

كيفية التحضير:

توضع جميع هذه المقادير خلاط و تخلط جيدا إلى غاية الحصول على مزيج صلصة ذو ملمس لطيف وناعم ويستحسن حفظ الصلصة في زجاجة من أجل الاستخدام.