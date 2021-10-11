إعداد وجبة الرامن اليابانية فن له أصوله

يعتبر إعداد صحن الرامن فنا بالنسبة للكثيرين، إذ يقضي الطهاة سنوات وهم يحاولون إتقان إعداد طبق واحد. وتعمل الطاهية نيها ميشرا على صقل مهارتها أمام عشاق الطعام في دبي، من خلال إعداد حساء المعكرونة الياباني التقليدي.

بدأ الطهي بالنسبة إلى ميشرا بحبها لعملها، وقد عملت سابقا في عالم الإعلان. ومع تزايد شغفها بعالم الطبخ، ازداد الطلب على أكلاتها أيضا، ففتحت ميشرا مطعمها الخاص "كينويا"، وهو فضاء عادي للأكل، يلتقي فيه الناس للأكل والشرب والاستراحة، ويسمى هذا النوع من المطاعم في اليابان إزاكايا.

وعندما سئلت عن طهي الرامن في المنزل، أشارت ميشرا إلى الخطإ الشائع بين الناس عند إعداد الرامن قائلة، إن معظمهم لا يعير اهتماما كافيا لتحضير المعكرونة أو المرق.

وتوضح الطاهية ميشرا إلى أنها تحمل أسرار وصفاتها، قائلة إذا كنت تريد إعداد رامن لذيذ، فإليك وصفة شويو رامن بلحم البقر، التي يمكن أن تلهمك.

المكونات

8 شرائح لحم

3 ملاعق كبيرة هاكو شويو (ثوم شويو الأسود) مقطع

1 ملعقة كبييرة زيت سمسم مقلى بعض الشيء

4 أكواب مرق دجاج غير مملح

فطر

زنجبيل مقطع

عشب ليمون مهروس

فصان من الثوم

2 ملعقتان من زيت كانولا

8 براعم بروكسل مقطعة

1 ملعقة كبيرة معجون ميسو

معكرونة كويو رامن

ملعقة خل أرز

بصل أخضر مقطع

الخطوات

تمزج شرائح اللحم مع ملعقة كبيرة للشويو وزيت السمسم، ويتم غمس شريحة اللحم في الخليط وينقع ساعتين على الأقل وحتى 12 ساعة.

يمزج الماء مع الشيكاتي والليمون والثوم في قدر، ويترك على نار هادئة مدة 15 دقيقة.

في الأثناء تسخن مقلاة حتى تصبح ساخنة ثم يوضع الزيت والشرائح اللحم ويحرك 4 دقائق إلى أن يتحول المرق إلى اللون البني.

قلب شريحة اللحم وإضافة براعم بروكسل جول.

طهي اللحم 4 دقائق مع 150 درجة حرارة، ثم تزال شرائح اللحم لتقطع ثم توضع جانبا للراحة.

قطع الشيتاكي إلى شرائح رقيقة وإضافتها إلى المقلاة مع براعم بروكسل.

الطهي مدة 5 دقائق إلى أن يتغير لون الفطر وبراعم بروكسل إلى اللون البني ويصبح طريا.

يرفع الأكل ويوضع جانبا

إزالة شيكاتي والزنجبيل والليمون والثوم من المرق والتخلص منها.

ضع الميسو في إناء صغير و أضف المرق الساخن.

يغلى المرق وتضاف المعكرونة ويطهى 4 دقائق

قسم النودلز على آنيتسن وأبق على المرق في القدر

يحرك مزيج الميسو في القدر ويعاد على نار خفيفة لمدة دقيقتين.

وأثناء تسخين المرق تقطع شرائح اللحم وتوضع فوق المعكرونة، وتضاف براعم بروكسل وشيتاكس.

يرفع المرق عن النار ويضاف غليه خل الأرز وما تبقى من شويو.

يسكب فوق الأطباق ويرش عليه البصل الأخضر.