شاهد: مطعم "كاتسويا" في دبي.. عراقة المطبخ الياباني ومعقلُ الذوق الأمريكي

تعدُّ مطاعم "كاتسويا" أحد المعاقل الشهيرة لفنّ الطهي الياباني التقليدي، وأبرز الأماكن التي يقصدها المشاهير في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل تناول السوتشي والسمك والنودلز والأرز المقرمش مع التونة الحارة والكود الأسود المنقوع بالميسو وغيرها من الأطعمة اليابانية الفاخرة.

مطاعم "كاتسويا" التي انطلقت في لوس أنجلوس قبل ستة عشر عاماً، حققت مؤخراً نقلة نوعية إذ وجدت لنفسها مكاناً ومكانةً في منتجعات هايد بمدينة دبي الإماراتية، حيث أنشأت أول مطعم خارج الولايات المتحدة للسلسلة التي يرأسها ويديرها الشيف العالمي بافيل نيجاي.

الشيف نيجاي الذي امتلك ناصية المهارة الفائقة في إعداد وطهي المأكولات التقليدية، ساعد فريقه في ترسيخ مكانة "كاتسويا" في دبي ليصبح في وقت قصير أحد أبرز المطاعم العالمية في المدينة الخليجية الأنشط.

ويقول الشيف نيجاي لـ"يورونيوز": إن "المطبخ الياباني يحتاج إلى عناية وتركيز، ليس فقط من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجودة، وإنما أيضاً لاستقطاب أولئك الذين يختارون بذوق رفيع الطعام وكذلك أمكنة تناوله.

قائمة طويلة من وجبات الأطعمة ينتجها مطبخ "كاتسويا"، وقد يكون من أشهرها طبق سمك القد الأسود المتبّل بالـ"ميسو"، إذ يتمّ مزج هذا السمك في عجينة مكونة من مزيج الـ"ميسو" الأبيض والأحمر والساكي إضافة إلى العسل، ثم تُترك لمدة 24 ساعة يمتصّ خلالها السمك النكهة السحرية للعجينة وذلك قبل البدء في عملية الطهي.

وبعد إزالة الحسك من قطع السمك، يضاف إليه صلصلة "ميسو" وبعدها يتم وضعه على شواية روباتا اليابانية التقليدية في محاكاة بديعة لنمط الشواء في ريف منطقة هوكايدو شمالي اليابان.

وعملية شواء سمك القد تتم بوضع طبقة من خشب الأرز على الشواية وفوقها يتم وضع قطع السمك، ويوضح الشيف بافيل أن هذا يعطي السمكَ نكهة خاصة، وطعماً مدخّناً كما أنه يحول دون جفاف قطعة السمك وتكسرها.

وبعد الانتهاء من طهي السمك يتمّ وضعه داخل قبّة زجاجية حيث تستمر عملية التدخين لتعزيز النكهة الشهية لهذه الوجبة من أجل أن ترتقي إلى مستوى مطاعم "كاتسويا" التي يتجاذبها فن الطهي الياباني العريق والذوق الأمريكي المطعم بالعالمية.