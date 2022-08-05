تعرف على أفضل الأماكن الترفيهية العائلية الصيفية في دبي

مع بدء العطلات المدرسية وارتفاع درجات الحرارة في دبي، يبحث الآباء عن الأنشطة الداخلية الممتعة.

أوهام وملاعب داخلية

متحف الأوهام الواقع في السيف يفسح المجال لذلك. إنه مليء بالخدع البصرية والتجارب الحسية، من غرف مقاومة الجاذبية إلى النفق اللامتناهي وطاولة الاستنساخ حيث يُخيل للشخص كأنه جالس مع 5 نسخ منه.

إنها واحدة من مناطق الجذب في المدينة التي تتيح للآباء إبقاء أطفالهم في أجواء رائعة طوال فصل الصيف.

عبر المدينة توجد وِجْهَةُ نشاط شهيرة أخرى على مدار العام "اولي اولي". يحتوي مركز المغامرات التفاعلية على أكثر من 40 معرضاً مستوحى من أعمال الفنانين والمعلمين وعلماء نفس التنمية.

متحف اولي اولي دبي يورونيوز

يمكن للأطفال اللعب بكل العناصر بطريقة مرحة وجذابة. عائلة المسلم، عائلة مكونة من سبعة أفراد، خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وتسع سنوات. غالباً ما يبحثون عن أنشطة يمكنهم جميعاً المشاركة فيها.

تقول روزي مسلم إنها تستمتع في هذا المكان: "أحب كل شيء حتى الآن. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها، يمكنك اللعب بالماء، يمكنك اللعب بالهواء. أحب أن أستمتع الآن ".

وتقول والدتها، ويليكي مسلم: "هناك الكثير من الأماكن في دبي للذهاب إليها. بالنسبة للأطفال الصغار، مثلاً، توجد منطقة لعب لطيفة، لكن بالنسبة للأطفال الآخرين الأكبر، أذهب إلى دبي مول. توجد حَلْبَةُ تزلج على الجليد. إنهم يحبون التزلج أو الذهاب إلى دبي أكواريوم أو كيدزانيا. شيء مذهل. ما أحبه حقاً هو أنه يمكنك التنزه. مجرد المشي قليلاً، وتناول الغداء والمرح" .

متحف الأوهام في السيف بدبي يورونيوز

تطبيق لتجد طريقك

يوجد بالمدينة الآلاف من الأنشطة التي يمكنك القيام بها طوال فصل الصيف، من الحدائق المائية إلى الرحلات الاستكشافية في المزرعة ومراكز اللعب والمتاحف الداخلية. مع اقتراب العطلة، التحدي الذي يواجه الآباء هو العثور على أنشطة ميسورة التكلفة. "كيدزاب"، تطبيق متعدد المنصات يساعد الآباء في العثور على الأنشطة والاستمتاع بالتخفيضات.

"هناك العديد من الأنشطة العائلية الرائعة التي يمكنك القيام بها في الإمارات العربية المتحدة. إنه مكان رائع حقاً. المشكلة الوحيدة هي اختيار المكان الذي تذهب إليه، وهذا ما يمكن إيجاده في "كيدزاب". بغض النظر عما تبحث عنه، في الداخل أو في الهواء الطلق، أو في معسكر تريد أن تترك أطفالك فيه ليوم واحد أو شيء نَطّاط أو نشط أو نشاط تعليمي، كل شيء موجود على منصة "كيدزاب". أفضل ما في الأمر هو سهولة التخصيص والاختيار والعثور على ما تريده بالضبط. الميزة التي يحب الآباء استخدامها هذا الصيف هي الأماكن المغلقة. يمكنك مشاهدة جميع الأنشطة الداخلية. إنه شيء نفتخر به للغاية، الأمر لا يقتصر على مساعدة الآباء في العثور على جميع الأنشطة المناسبة لأطفالهم، حتى الأماكن غير المعروفة، هناك أماكن رائعة وأفكار إبداعية للشركات الصغيرة، التي قد تكافح عادةً لوصول المستهلكين إليها. إننا نساعدها على طرح أفكارها هناك"، يقول كريم بيدس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "كيدزاب".

"هالو كيتي سبا"

من أكثر الأشياء المخصصة المعروضة حسب الطلب "هالو كيتي سبا"، حيث يمكن للأطفال استضافة حفلات أعياد الميلاد، وحيث تتحقق أحلامهم المدللة، من فن الأظافر إلى الضفائر أحادية القرن والتدليك.

لكن ليست كل الأنشطة في المدينة باهظة الثمن. تقول عائلة مسلم إن أحد الأشياء المفضلة لديها على مدار السنة مجاني.

هالو كيتي سبا يورونيوز

تقول ويليكي مسلم: "الشاطئ هو أفضل مكان للبقاء مع العائلة، طوال العام. اذهب إلى الماء والعب على الرمال. شيء مذهل. إننا نحب ذلك، إنه هاديء ومريح ومتوفر. إمكان أنيق، وفيه مراحيض. وحمامات، ورجال إنقاذ. لذا إنه مكان جيد للذهاب إليه حقاً"

يُظهر أن في بعض الأحيان يمكن لأبسط الأيام أن تخلق أفضل الذكريات.