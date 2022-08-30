بيع 52 مليون تذكرة نقل مخفضة فئة 9 يورو في ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية

ينتهي العمل بتذكرة النقل المخفضة فئة 9 يورو التي أقرتها وزارة النقل الألمانية قبل ثلاثة أشهر، والتي لاقت إقبالا واسعا، يوم الأربعاء الموافق في نهاية شهر آب/ أغسطس.

واشترى المسافرون 52 مليون تذكرة، تسمح لحاملها باستخدام غير محدود لوسائل النقل العام في كافة أنحاء ألمانيا في الفترة الممتدة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب.

وكان وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ قد أعلن في وقت سابق، أنه من الممكن تقديم عرض مماثل في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد. وحث اتحاد شركات النقل الألمانية (VDV) الحكومة على تقديم بديل، منوها إلى عدد التذاكر بالملايين التي تم بيعها.

وقال أوليفر وولف الرئيس التنفيذي لـ "في دي في": "إذا أخذنا تحول النقل وتغير المناخ على محمل الجد، يجب أن نتحرك فورا". ولفت إلى أن فكرة التذكرة المخفضة كانت ناجحة جدا ويجب التفكير في تكرار مثل هذه العروض.

وأعلن اتحاد شركات النقل الألمانية أنه تم توفير حوالي 1.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة العرض، وهو انخفاض يعادل زراعة 90 مليون شجرة.

تخفيف الأعباء المادية

وطرحت الشركة الوطنية الألمانية للسكك الحديدية، المعروفة باسم دويتشه بان في مايو/أيار، تذكرة شهربة لمساعدة الناس على التعامل مع ارتفاع التضخم وتخفيف الأعباء المادية وتشجيع السفر المستدام. هذا ومن خلال هذه البطاقة حاولت وزارة النقل جذب المواطنين تجاه وسائل النقل العام.

ووفقا للاستطلاعات الأسبوعية لـ 6000 مستخدم للنقل العام من قبل دويتشه بان ورابطة شركات النقل الألمانية (VDV)، شجعت البطاقة المخفضة واحدًا من كل خمسة أشخاص لاستخدام وسائل النقل العام بدل السيارة وللمرة الأولى.

وقدر الباحثون أن 10% من الرحلات التي جرت بالقطار كانت ستكون بالسيارة لولا وجود هذه البطاقة. هذا وأشارت استطلاعات أخرى إلى أن وسائل النقل البري لم تنخفض بشكل ملحوظ.