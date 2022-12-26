شاهد: أبرز 5 وجهات سياحية في العالم لعام 2022

بعد عامين من الانقطاع، عاد قطاع السياحة عام 2022 إلى مساره قبل انتشار وباء كوفيد-19 في العالم.

إليك أبرز 5 وجهات سياحية في العالم لهذا العام:

مهرجان "هاربن" الصيني للجليد والثلج

افتتح المهرجان يناير/ كانون الثاني 2022 وخصصت نسخة هذا العام لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في الصين.

تم نحت أكثر من 64 مشهدا ضم المنحوتات الجليدية والمناظر الخلابة على مساحة 400 ألف متر مربع.

مهرجان هاربين الصيني للجليد AP/Chinatopix

مدينة فيينا

تم تصنيف فيينا بأكثر المدن ملائمة للحياة في العالم، نسبة إلى كفاءة بنيتها التحتية وأسعارها المعقولة بحسب مجلة ذي أكنومست البريطانية.

وتشتهر العاصمة النمساوية بفن العمارة الإمبراطوري في هابسبورغ.

وقال نيكولاس غرايسر، المتحدث باسم مجلس السياحة في فيينا: "المعايير المستخدمة في التصنيف الدولي هي البنية التحتية والنقل العام والتعليم والرعاية الصحية، وفيينا محظوظة للغاية بهذا الصدد".

موقع هيلدينبلاتز في وسط مدينة فيينا Lizi Glanz/AP2009

المتنزهات الوطنية في كينيا

استقبلت المنتزهات الوطنية في كينيا، أعدادا هائلة من الزوار الذي اعتمدوا على الجمال للتنقل ومشاهدة الحياة البرية عن قرب.

ويقول هنري أولي سانوي، ناشط بيئي: "السياحة البيئية حقيقية، كلما ازداد اقترابك لطبيعة ازاداد فهمك وإعجابك بها، مما يقلل بشكل كبير رغبتك في تدمير البيئة."

المنتزه الوطني في كينيا Ben Curtis/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

سراديب الموتى في نابولي

تقع سراديب الموتى في حي اليهود القديم في مدينة نابولي الواقعة في جنوب إيطاليا.

واشتهر الموقع عالميا بعد تركيز المسلسل التلفزيوني "كومورا" الذي تناول قصة المافيا في نابولي.

الجسر الزجاجي في جورجيا

الجسر الزجاجي في جورجيا الجسر الزجاجي في جورجيا

يمتد الجسر الزجاجي على مساحة مترًا من الطبيعة الخلابة في جورجيا وارتفاع 200 متر. ينتصف الجسر مقهى صغير على شكل ماسة معلقة.

بدأ بناء المشروع عام 2019، والذي مولته شركة كاس لاند الإسرائيلية بكلفة تراوحت 39 مليون دولار.