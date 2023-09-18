رحلات التنزه في جبال وقرى أذربيجان.. تعرّف على أبرز 5 وجهات

إذا كنت مستعدًا للمغامرة، فإليك أفضل 5 رحلات للتنزه لمسافات طويلة في أذربيجان، ونصائح حول الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار لكل مكان، يُقدمها المرشد المحلي تورال مهبالييف.

تحتضن أذربيجان في قراها وجبالها مسارات متعددة لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، بين المناظر الطبيعية وقمم الجبال والقرى النائية.

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وعلى الرغم من وجود طرق ومسارات لجميع المستويات، إلا أن ذلك لا يعني أنها ستكون بسهولة النزهة في الحديقة.

إذا كنت مستعدًا للمغامرة، فإليك أفضل 5 رحلات للتنزه لمسافات طويلة في أذربيجان، ونصائح حول الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار لكل مكان، يُقدمها المرشد المحلي تورال مهبالييف.

المسار من غالاخودات إلى خيناليغ، واحدة من أعلى القرى في أذربيجان

اكتشف قرية غيناليغ الجبلية المذهلة Azerbaijan Tourism

المسافة/المدة: 8 كيلومترات/3 ساعات

توجه إلى جبال القوقاز الساحرة للتنزه بين المناظر الطبيعية المهيبة وصولًا لواحدة من أكثر القرى المأهولة بالسكان في البلاد.

يبدأ المسار في غالاخودات ويتبع مسارًا يبلغ طوله 8 كيلومترات. تستغرق الرحلة بأكملها حوالي 3 ساعات ويمكن أن يمشيها أشخاص من جميع المستويات الرياضية.

تبدأ بالتوجه صعودًا من قرية غالاخادوت حيث تلوح فوقك بازاربوزو، أعلى قمة في أذربيجان.

يقع الجزء الرئيسي من الطريق على طول طريق واسع ومستوٍ يطل على منحدرات جيزيلغايا ووادي غوديالتشاي الخصب.

تنتشر مجموعة من المنازل على طول نتوء صخري، ويعود تاريخ هذه المدينة وفق الروايات إلى زمن النبي نوح. إنها واحدة من أقدم الأماكن المأهولة في منطقة القوقاز، وقد حافظ السكان على لغتهم المميزة وممارساتهم الثقافية على مر القرون.

تجوّل في المركز، الذي يصفه ميهبالييف بأنه "متحف حي للهندسة المعمارية القديمة"، حيث ستجد قرويين يمارسون الحرف اليدوية التقليدية مثل النسيج والفخار وصناعة السجاد.

ستجد هنا بيت شاي صغير يقدم الشاي في السماور التقليدي وبيوت الضيافة التي تقدم الطعام.

ويذكّر ميهبالييف المتنزهين بضرورة احترام العادات والتقاليد عند زيارة المستوطنات في مناطق التنزه. ويقول: "أطلب الإذن قبل الدخول إلى الممتلكات الخاصة وكن مستعدًا لحاجز اللغة".

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المسار من قرية سيم إلى الشلالات مرورًا بالغابات الخيالية

شلالات بلدة سيم Azerbaijan Tourism

المسافة/المدة: 6.5 كيلومترات/3 ساعات

يبدأ هذا المسار الذي يستغرق 3 ساعات في قرية سيم الواقعة في قلب جبال تاليش. تُعتبر تربية النحل مهنة أساسية في القرية، إضافة لزراعة الخضروات وتربية الماشية.

تبدو سيم وكأنها قرية من الخيال مع أشجار عمرها ألف عام وصخور كبيرة بين المنازل. يوجد موقع تخييم بالقرب من القرية ويمكنك أيضًا الإقامة مع العائلات المحلية.

تنطلق من هذه القرية وتأخذ طريقًا دائريًا بطول 6.5 كم عبر منتزه هيركان الوطني. سوف تمر ببساتين مليئة بالفواكه وستحصل على لمحات من بحر قزوين المتلألئ.

تنتهي الرحلة عند شلال سيم، وهو مكان مثالي للسباحة المنعشة بعد الرطوبة شبه الاستوائية للغابة.

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المسار من قمة شيراغلي إلى جوادخان مرورًا بالجبال السامخة

تم تحديد المسار بأكمله وأصبحت المسارات مرئية بوضوح في كل مكان M.GASIMOV/

المسافة/المدة: 13.9 كيلومترات/5.5 ساعة

يبدأ هذا المسار في قرية شيراغلي الواقعة على ضفاف نهر غانجاتشاي في ظل جبل غوشغار.

ستمشي معظم الطريق في مسارات ترابية وجبلية. يوجد عدد قليل من الأشجار أو النباتات، لذا يمكنك الاستمتاع بمناظر لا نهاية لها لجبل كاباز المذهل وجبل غوشغار وسلسلة جبال موروف ذات القمم الصخرية التي ترتفع في كل مكان. كما هو الحال مع جميع الطرق، يذكر ميهبالييف المتنزهين بالبقاء على مسارات محددة لتجنب الضياع ومنع الإضرار بالبيئة.

يوجد في الجزء العلوي من القمة نصب تذكاري لجواد خان، آخر ملك في عهد غانجا التي حكمت بين عامي 1786 و1804. التمثال عبارة عن صورة جانبية للزعيم مع شعار غانجا المحاط بسياج على شكل رمح.

توجد ينابيع مياه في قرية تشيراغلي وفي الطريق إلى الوجهة، ولكن لا توجد متاجر لذا يجب عليك إحضار المؤن الخاصة بك.

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بين شهري أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر، قد يكون هناك رعاة يخيمون في المنطقة، لذا يجب على المتنزهين الحذر من الكلاب.

يقول مهبالييف: "تذكر دائمًا أنهم مدربون على الدفاع عن المعسكر والأغنام".

ومع ذلك، إذا كنت تائهًا أو تواجه مشكلات، فيمكن للرعاة مساعدتك.

المسار من لازا إلى كوزون مرورًا بالوديان الخضراء والشلالات

يوفر وادي نهر غوسارتشاي منحدرات شديدة وشلالات وغابات متناثرة وجبالًا مغطاة بالثلوج أثناء التنزه على طول هذا الطريق Giuseppe D'Antonio

المسافة/المدة: 6.5 كيلومترات/2.5 ساعة

يربط هذا المسار بين بلدتين قديمتين في منطقة جوسار. يبدأ الأمر في مدينة لازا التي تضم الكثير من بيوت الضيافة العريقة بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي.

بعد ذلك، ستجد نفسك في ممر جبلي خصب في أشهر الصيف، ومغطى بالثلوج بشكل كبير في الشتاء. إذا كنت تفكر في سلوك هذا الطريق في الأشهر الباردة، ينصح ميهبالييف بالتحقق من توقعات الطقس حيث يمكن أن تتغير الظروف بسرعة في الجبال.

وفي الطريق، ستستمتع بإطلالة خلابة على الشلالات التي تتدفق في مضيق جوسارشاي.

في هذا المسار هناك ارتفاعان، الأول يسمح لك بالاستمتاع بمنظر وادي غوسارتشاي الأخضر خلف قمم جبل جيزيلغايا وجبل شاهداغ الشامختين.

ومن ثم تمر في وادٍ، قبل أن تصعد مرة أخرى إلى قمة جديدة، قبل أن يقودك الطرق مرة أخرى إلى غابات وصولًا إلى قرية كوزون ذات المنازل الملونة التي يسكنها سكان من عرقية الليزجين.

مسار جبال "كاندي كان" مرورًا بالمناظر الطبيعية السريالية

قم بالتجول بين المناظر الطبيعية الصخرية الملونة وتعلم كيف أصبحت تُعرف باسم جبال كاندي كان Azerbaijan Tourism

عند السفر غربًا على طول طريق غوبا-باكو السريع باتجاه قرية ألتياغاج الجبلية، تمر عبر وادي ذو جمال سريالي. توجد على كلا الجانبين تلال متموجة ذات خطوط ودوامات باللون الأحمر والوردي والبرتقالي والطباشيري.

أطلق كاتب السفر البريطاني مارك إليوت - الذي كتب كتيبات إرشادية عن أذربيجان - على المنطقة اسم جبال كاندي كاني، وقد ظل الاسم عالقًا.

ويُعتقد أن الألوان الجذابة ناجمة عن طبقات من مركبات الحديد الموجودة في الصخور، والتي تعرضت للتآكل مع مرور الزمن.

أنظر عن كثب إلى الأرض أثناء المشي، وقد تكتشف بقايا متحجرة صغيرة من مخلوقات قديمة تشبه الحبار.

هناك العديد من الممرات الصغيرة التي تلتف عبر الجبال. إذا كنت من محبي التنزه سيرًا على الأقدام ولديك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فقد تختار استكشافها بنفسك.

ينصح ميهبالييف بالمشي إلى جبل بيبايم أو إلى جبل بشبرماغ.

ويضيف: "الجبال الرئيسية قريبة جدًا من الطريق السريع مما يتيح أيضًا فرصة ركن السيارة في مكان قريب والمشي لمسافات طويلة بسهولة".

بخلاف ذلك، فمن الأفضل القيام بجولة أو تنظيم نزهة سيرًا على الأقدام مع شركة محلية، والتي يمكنك العثور خلالها على العديد منها في باكو القريبة.