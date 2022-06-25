تجمع الآلاف من الأشخاص على طول نهر نيفا في سان بطرسبرغ ليلة الجمعة لمشاهدة مهرجان "الأشرعة القرمزية" التقليدي الذي أقيم تكريما لخريجي المدارس الثانوية في المدينة. المهرجان عبارة عن حدث سنوي غني بالألوان يحظى بشعبية كبيرة بفضل الألعاب النارية الرائعة والعرض المائي الضخم.

توج الاحتفال بظهور سفينة شراعية قرمزية ترمز إلى الأمل والأحلام والمستقبل المشرق. سفينة "روسيا"، التي تغطي أشرعتها مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع. السفينة هي نسخة حديثة طبق الأصل لسفينة من القرن التاسع عشر صنعت خصيصًا لهذه المناسبة السنوية.

بدأ تقليد التخرج بعد نجاح فيلم "Scarlet Sails" الذي صور بعد الحرب العالمية الثانية واستلهم قصته من كتاب الأطفال الشهير الذي صدر في العام 1922 للكاتب ألكسندر جرين. توقف هذا التقليد في الحقبة السوفيتية، لكنه عاد من جديد في العام 2005، عندما أدركت سلطات سانت بطرسبرغ إمكانات جذب السياح لهذا الحدث.