يقام معرض "عالم بانكسي" في قاعة الكبسولة في لشبونة لبعض أعماله الشهيرة. بعد باريس وبرشلونة وبراغ ودبي وميلانو، يستمر عالم بانكسي حتى 23 ديسمبر- كانون الأول المقبل في العاصمة البرتغالية.

يشمل المعرض، الذي لم يحصل على ترخيص أو موافقة من الفنان، أكثر من 50 عملاً من أعمال بانكسي، مما يسمح بتجربة غامرة لمشاهدة أعمال الفنان التي لم يتم تقدير حجمها بالكامل. يمتد المعرض إلى بداية حياته المهنية من أواخر التسعينيات حتى الوقت الحاضر، ويضم أعمالًا مثل "البنت والكرة Girls and Baloon" و"الكنس تحت السجاد - Sweep It Under The Carpet" بالإضافة إلى بعض الأعمال الأقل شهرة.