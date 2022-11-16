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نشطاء المناخ يتظاهرون في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات في مصر. 2022/11/16
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شاهد: متظاهرون في شرم الشيخ يحذرون من مخاطر استعمال الوقود الأحفوري وارتباطه بعديد الأمراض

تظاهر نشطاء مدافعون عن البيئة في موقع انعقاد المحادثات المتعلقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ في مصر (كوب27)، حيث أدى عشرات العاملين في قطاع الصحة مشهدا تمثيليا تحت عنوان: "موت بشري"، لزيادة الوعي بخطورة تغير المناخ وآثاره على الصحة البشرية. وقال طبيب مشارك في المظاهرة، إن استعمال الوقود الأحفوري مرتبط بعديد الأمراض، بما فيها الأمراض التنفسية وأمراض شرايين القلب. وقد أكدت القمة التي تستضيفها مصر ضرورة تطبيق التعهدات السابقة المتعلقة بالمناخ، ومنها تخفيض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يتوافق وأهداف اتفاق باريس لسنة 2015، وهو تحديد نسبة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مائوية.

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