أقامت النمسا استعراض "كرامبوس " التقليدي، احتفالا بشخصيات كرامبوس وسانت نيكولاس الأسطورية. وشخصية كرامبوس هي على هيئة مخيفة: نصفها ماعز ونصفها شيطان، ترافق عادة القديس نيكولاس الودود، الذي يقدم الهديا في السادس من هذا الشهر إلى الأطفال الذين كانوا جيدين خلال العام. وفي عديد المناطق النمساوية يعود كرامبوس إلى الطريق مرة أخرى، في مواكب تضم أشخاصا يرتدون أزياء مشابهة للشخصية الأسطورية. وقد أقيم أحد أكبر الاستعراضات في مدينة ونرنوشتات، حيث حضر 15 ألف متفرج لمشاهدة العرض الذي شاركت فيه 23 مجموعة من مختلف أنحاء النمسا، وقد ضمت 400 شخص يرتدون زي كرامبوس.