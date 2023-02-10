يعيش الأتراك والسوريون منذ خمسة أيام وضعا مأساويا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الجنوبية من تركيا وشمال سوريا وتسبب في مقتل حوالي 23 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف. فقد انهارت المباني في المناطق المنكوبة ولا يزال الآلاف تحت الركام.

في تركيا، انتقد العديد من الناجين تباطؤ الحكومة التركية في الاستجابة. وقال محمد يلديريم غاضباً "لم أرَ أحداً قبل الساعة 14:00 من اليوم التالي للزلزال" أي بعد 34 ساعة على أول زلزال، موضحاً أنّ "لا دولة ولا شرطة ولا جنود. عارٌ عليكم لقد تركتمونا وحيدين".

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن الزلزال المدمر قد يكون شرّد 5.3 ملايين شخص في سوريا، التي تعاني أساساً من نزاع دام منذ نحو 12 عاماً.

وفي تشيلي، قُتل 23 شخصا على الأقل في أكثر من 250 حريق غابات في وسط البلاد التي شهدت موجة حر شديدة. وذكر الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث السبت أن بين 251 حريقا نشطا، خرج 80 عن السيطرة. في مواجهة هذا الوضع أعلن الرئيس غابرييل بوريك حالة الطوارئ في منطقة لا أروكانيا بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو.