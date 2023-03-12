قتل الإعصار فريدي الاستوائي شخصًا واحدًا على الأقلّ وتسبب بنزوح عشرات آخرين ليل السبت الأحد لدى عودته إلى موزمبيق للمرة الثانية خلال عدة أسابيع، بحسب حصيلة أولية نشرتها السلطات المحلية الأحد.

وكان الإعصار فريدي قد تسبب بمقتل عشرة أشخاص في الدولة الإفريقية لدى مروره للمرة الأولى في نهاية شباط/فبراير وبمقتل 17 في مدغشقر التي ضربها مرّتين، في مسار دائري نادرًا ما يسجّله خبراء الأرصاد الجوية.

وقال بيو تاميليوا، رئيس منطقة زالالا في مقاطعة زامبيزيا (وسط) المفتوحة على قناة موزمبيق حيث وصل الإعصار مصحوبًا برياح بسرعة 150 كيلومترًا في الساعة، "سُجّلت وفاة واحدة".