شاهد: سكان بلغراد يوقدون الشموع أمام المدرسة التي وقع فيها الهجوم الذي قتل فيه ثمانية أطفال

قام أهالي الأطفال الضحايا الذين قتلوا في إطلاق نار في مدرسة بوسط بلغراد، ومجموعة من السكان بإيقاد الشموع في مكان الحادث.

وقالت جدة إحدى التلميذات إن حفيدتها عادت يوم أمس من اليونان، فيما تحدث والد إحدى التلميذات عن الصدمة الكبيرة التي تواجهها ابنته الآن بسبب مشاهد الهجوم والأطفال الذين قتلوا في المدرسة.

وقُتل ثمانية تلاميذ وحارس أمني الأربعاء في إطلاق نار في مدرسة بوسط بلغراد كما أعلن مسؤولون فيما اعتقلت الشرطة مطلق النار البالغ من العمر 13 عاما واتهمته بالتخطيط للهجوم منذ شهر ووضع لائحة باسماء الأشخاص الذين يريد استهدافهم.