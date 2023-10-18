فاقم نقص الوقود في غزة من معاناة السكان، وتحدياتهم اليومية من أجل البقاء مع استمرار الحرب على القطاع المحاصر. ومع انقطاع جميع إمدادات الوقود بسبب قرار إسرائيل الأسبوع الماضي فرض حصار كامل على غزة ردا على هجوم حماس المباغت في الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول، تزداد الصعوبات أكثر فأكثر.

ويشهد القطاع انقطاعا في الكهرباء وشحّا في الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية أو ملء خزان الوقود أو تشغيل سيارات المواطنين. كما تعاني الأحياء السكنية أزمة مياه خطيرة منذ أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه التي توفر ثلث مياه الشرب فيما اصطُلح على تسميته بأكبر سجن مفتوح في العالم نظرا للحصار المفروض على القطاع منذ قرابة 18 عاما.