فيديو. شاهد: آلاف الفلسطينيين ينزحون من وسط غزة نحو الجنوب

معظم الذين يهربون من مدينة دير البلح ومخيم النصيرات للاجئين، وهما من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في وسط غزة، يتوجهون أولاً غرباً إلى الساحل قبل أن يتوجهوا جنوبا للوصول إلى منطقة المواصي، بالقرب من مدينة رفح. وتشير التقديرات إلى أن 85% من الغزيين أصبحوا نازحين بعيداً عن منازلهم ومناطق سكنهم.

معظم الذين يهربون من مدينة دير البلح ومخيم النصيرات للاجئين، وهما من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في وسط غزة، يتوجهون أولاً غرباً إلى الساحل قبل أن يتوجهوا جنوبا للوصول إلى منطقة المواصي، بالقرب من مدينة رفح. وتشير التقديرات إلى أن 85% من الغزيين أصبحوا نازحين بعيداً عن منازلهم ومناطق سكنهم.